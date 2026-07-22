Todos creían que Leonor le dijo «qué guapo» a Ferran Torres… pero la realidad fue mucho mejor

La resaca emocional del Mundial de 2026 continúa dejando escenas que ya forman parte de la historia del deporte español. Tras la conquista de la segunda estrella por parte de la Selección española, las celebraciones se han sucedido sin descanso, pero ha sido un instante de apenas unos segundos en el Palacio de la Zarzuela el que ha terminado acaparando todas las conversaciones. La princesa Leonor y Ferran Torres protagonizaron uno de los momentos más espontáneos, divertidos y comentados de la recepción oficial ofrecida por los Reyes a los nuevos campeones del mundo, una escena que ha corrido como la pólvora en redes sociales y que refleja la complicidad que se respiró durante toda la jornada.

Después del multitudinario baño de masas por las calles de Madrid, los jugadores dirigidos por Luis de la Fuente hicieron una de las paradas más importantes de la celebración institucional. Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron a los futbolistas y al cuerpo técnico en el Palacio de la Zarzuela para felicitarles personalmente por un título que España llevaba dieciséis años esperando. Fue una recepción cargada de emoción, sonrisas y gestos de cercanía que, una vez más, demostraron la implicación de la Familia Real con el deporte y, especialmente, con una Selección a la que han acompañado durante todo el campeonato.

👑Los campeones del mundo ya están en el Palacio de la Zarzuela La selección española visita a los Reyes tras conquistar el #MundialRTVE ⭐⭐#EspañaSuperestrella #LaSegundaEsNuestra ⭕https://t.co/qSayUdEPKg pic.twitter.com/xyl3ZT4pgi — RTVE (@rtve) July 20, 2026

La Familia Real siguió muy de cerca el Mundial desde el primer hasta el último partido. Desde el ya famoso vídeo en el que celebraban el pase a la final frente a Francia hasta su presencia en el MetLife Stadium de Nueva York para vivir en directo la final contra Argentina, Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía no escondieron en ningún momento su entusiasmo. Esa implicación quedó reflejada también durante la recepción en Zarzuela, donde el ambiente distó mucho de la rigidez habitual de este tipo de actos institucionales.

Uno de los protagonistas indiscutibles del campeonato fue Ferran Torres, convertido en héroe nacional tras marcar el gol decisivo que dio la victoria a España en la prórroga de la final frente a Argentina. El delantero del FC Barcelona escribió su nombre con letras de oro en la historia del fútbol español gracias a un tanto que desató la locura entre millones de aficionados y que permitió a La Roja levantar su segundo Mundial masculino. Sin embargo, además de su actuación deportiva, el valenciano había dado mucho que hablar durante la concentración por una promesa que realizó delante de sus compañeros y que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

Antes de disputar la final, Ferran Torres aseguró que si España conseguía proclamarse campeona del mundo se raparía completamente el pelo. La apuesta corrió como la espuma entre los aficionados y las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre si finalmente cumpliría o no su palabra. Muchos seguidores, incluso, le pidieron públicamente que no lo hiciera, argumentando que su característico peinado ya formaba parte de su imagen y que no querían verle con un cambio tan radical.

Lo que pocos esperaban era que esa promesa también hubiera llegado a oídos de la princesa Leonor. Durante el tradicional saludo protocolario, cuando Ferran Torres estrechó la mano de la heredera al trono, esta le sorprendió con una pregunta que nadie imaginaba escuchar en un acto oficial. «¿No te ibas a rapar el pelo?», le dijo entre risas, según se ha podido interpretar gracias a la lectura de labios y a las imágenes difundidas posteriormente por la Casa del Rey.

La reacción del futbolista fue inmediata. Sonriendo y moviendo la cabeza de un lado a otro respondió con un claro «No, no», provocando la carcajada de la princesa Leonor y dejando una de las escenas más comentadas de toda la recepción. Un intercambio de apenas unos segundos que ha sido analizado desde todos los ángulos y que muchos interpretan como una muestra de la naturalidad con la que la futura reina sigue la actualidad deportiva y conoce perfectamente los pequeños detalles que han acompañado a la Selección durante el campeonato.

El momento ha servido además para reforzar la imagen de cercanía que la princesa Leonor viene proyectando en los últimos años. Lejos de limitarse al saludo institucional, la heredera aprovechó la ocasión para bromear con uno de los héroes del Mundial, evidenciando que había seguido no solo los partidos, sino también las anécdotas que fueron marcando la convivencia del vestuario español. Ese gesto espontáneo ha sido especialmente aplaudido en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad de la conversación.

No fue el único instante que rompió el protocolo durante la recepción. También dio mucho que hablar el saludo entre Felipe VI y Lamine Yamal, que volvieron a fundirse en un abrazo de estilo dap, alejándose de la formalidad habitual y confirmando la excelente relación que mantiene el monarca con los internacionales. Una imagen que, junto a la conversación entre Leonor y Ferran Torres, resume perfectamente el ambiente relajado y festivo que se vivió en Zarzuela tras la conquista del Mundial.