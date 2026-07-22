Fedez no tiene tregua: celebra el nacimiento de su hijo y acaba ingresado de urgencia

La felicidad por el nacimiento de su tercer hijo apenas ha durado unos días. Fedez ha vuelto a encender todas las alarmas tras ser ingresado de urgencia en un hospital de Milán, un nuevo episodio médico que ha generado una enorme preocupación entre sus seguidores debido al complicado historial de salud que arrastra desde hace años. El rapero italiano, cuyo nombre real es Federico Leonardo Lucia, atraviesa así un momento de fuertes contrastes personales: de celebrar la llegada al mundo del pequeño Edo a verse nuevamente rodeado de médicos y pruebas clínicas en apenas unas horas.

Según han informado varios medios italianos, entre ellos Il Messaggero, Adnkronos y la agencia ANSA, el artista fue trasladado en ambulancia al hospital Fatebenefratelli de Milán después de sufrir un cuadro de problemas gastrointestinales que requirió atención médica inmediata. Aunque las primeras informaciones apuntan a que su estado no reviste gravedad, el equipo sanitario ha decidido mantenerle ingresado para someterle a diferentes pruebas que permitan determinar el origen exacto de sus molestias y descartar complicaciones mayores.

El ingreso ha causado un enorme impacto porque llega apenas unos días después de que Fedez anunciara una de las noticias más felices de su vida. El cantante compartía recientemente con millones de seguidores el nacimiento de Edoardo Lupo, su tercer hijo y el primero fruto de su relación con la diseñadora Giulia Honegger. Las fotografías publicadas desde el hospital mostraban a la pareja completamente emocionada con la llegada del bebé y reflejaban una etapa de estabilidad personal tras varios años especialmente convulsos tanto en el plano sentimental como en el sanitario.

En aquella publicación, Fedez aparecía sosteniendo al recién nacido junto a Giulia mientras también enseñaba los dibujos que Leone y Vittoria, los dos hijos que tuvo durante su matrimonio con la influencer Chiara Ferragni, habían preparado para dar la bienvenida a su nuevo hermano. «Qué gran alegría», escribía el artista, compartiendo con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida. Nadie imaginaba entonces que apenas unos días más tarde volvería a encontrarse ingresado en un hospital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FEDEZ (@fedez)

La preocupación por este nuevo episodio no responde únicamente al ingreso en sí, sino al delicado historial médico que acompaña al rapero desde hace varios años. En marzo de 2022 anunció públicamente que padecía un tumor neuroendocrino de páncreas, una noticia que conmocionó a Italia y que le obligó a someterse a una compleja intervención quirúrgica para extirpar parte del órgano afectado. Durante aquellos meses fue el propio Fedez quien relató en primera persona el duro proceso que estaba viviendo, mostrando imágenes desde el hospital y compartiendo con total transparencia el miedo y la incertidumbre que sentía.

Sin embargo, aquella operación no fue el final de sus problemas de salud. En septiembre de 2023 tuvo que regresar de urgencia al mismo hospital Fatebenefratelli tras sufrir una grave hemorragia interna provocada por varias úlceras sangrantes. La situación fue especialmente delicada y obligó a realizarle varias transfusiones de sangre. El propio artista explicó posteriormente que aquel episodio había estado muy cerca de costarle la vida y reconoció que desde la operación del páncreas debía convivir con importantes problemas digestivos y un seguimiento médico constante.

Precisamente ese antecedente ha hecho que este nuevo ingreso sea observado con especial preocupación. Las primeras informaciones difundidas por la agencia ANSA apuntan a que la hospitalización estaría relacionada con la reaparición de una antigua úlcera, una complicación derivada del consumo de medicamentos antiinflamatorios. Los médicos consideran que la situación permanece bajo control y no califican el cuadro como grave, aunque han preferido mantener al cantante en observación mientras continúan realizándole diferentes pruebas.

Este nuevo susto llega además en un momento especialmente importante para Fedez en el ámbito personal. Tras su mediático divorcio de Chiara Ferragni, una de las rupturas más seguidas por la prensa italiana durante los últimos años, el rapero había iniciado una nueva etapa junto a Giulia Honegger. La relación comenzó discretamente a mediados de 2025 y fue consolidándose hasta que, el pasado mes de abril, ambos anunciaron que esperaban su primer hijo en común. El nacimiento de Edo parecía simbolizar el inicio definitivo de una nueva vida para el artista después de una etapa marcada por problemas judiciales, una intensa exposición mediática y numerosas complicaciones de salud.

Mientras tanto, el silencio del propio Fedez ha alimentado la incertidumbre. Desde que se conoció su ingreso no ha publicado ninguna actualización en sus redes sociales. Su última aparición continúa siendo precisamente la dedicada al nacimiento de su hijo, un contraste que ha incrementado la inquietud entre sus millones de seguidores, pendientes de cualquier novedad sobre su evolución. A la espera de nuevos comunicados oficiales, todo apunta a que el rapero permanecerá ingresado hasta conocer el resultado de las pruebas médicas. Aunque las informaciones trasladan un mensaje de tranquilidad y descartan que su vida corra peligro, este nuevo episodio vuelve a recordar la fragilidad del estado de salud de Fedez, que en apenas cuatro años ha tenido que enfrentarse a un cáncer de páncreas, una grave hemorragia interna y ahora un nuevo ingreso hospitalario.