Qué se ha hecho Vinicius Jr. en la cara, según una doctora: «Mentoplastia líquida, marcación mandibular y mejillas»

Una simple fotografía ha sido suficiente para revolucionar las redes sociales. Vinicius Jr. ha compartido una foto en sus stories de Instagram en la que, aunque aparecía tapándose parte del rostro, muchos seguidores comenzaron a comentar que algo había cambiado en sus facciones. Sin embargo, ha sido una fotografía publicada por el dermatólogo brasileño Alessandro Alarcão la que terminó de despejar las dudas: con el rostro completamente descubierto, el delantero del Real Madrid mostraba un mentón mucho más proyectado y una mandíbula visiblemente más definida, desatando las especulaciones sobre un posible retoque estético.

Aunque el futbolista no ha confirmado haberse sometido a ningún tratamiento, desde COOL hemos hablado con la doctora María Eugenia Azzolin, médico estético y fundadora de Bennu Clinic, quien analiza qué procedimientos podrían explicar este cambio únicamente a partir de las imágenes públicas.

El futbolista del Real Madrid visitó recientemente la clínica del dermatólogo brasileño Alessandro Alarcão, quien compartió una fotografía junto al jugador en sus redes sociales con el siguiente mensaje: «Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes».

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Un mentón más proyectado y una mandíbula más marcada

Para la doctora María Eugenia Azzolin, uno de los cambios más evidentes se encuentra en la parte inferior del rostro. «Definitivamente tenía un mentón pequeño y, visto de perfil, algo retrasado. Ahora luce más ancho, más largo y más adelantado», explica.

Ese resultado podría conseguirse mediante una «mentoplastia convencional, una cirugía que aumenta la proyección del mentón mediante un implante, o mediante una mentoplastia líquida, un tratamiento de medicina estética realizado con ácido hialurónico», señala la doctora.

A partir de las imágenes disponibles, la doctora considera más probable una opción no quirúrgica. «Al ver sus imágenes pienso que se optó por una mentoplastia líquida junto con una marcación mandibular, ya que toda su línea mandibular se ve más armónica, masculina y embellecida. Aunque también podría tratarse de una mentoplastia convencional acompañada de una marcación mandibular».

La experta explica que la elección entre ambas técnicas depende del grado de proyección que necesite el paciente. «Si el déficit del mentón es importante, la recomendación quirúrgica suele ser la mejor opción. Cuando es leve o moderado, el tratamiento con ácido hialurónico ofrece resultados muy satisfactorios».

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Vinicius Jr. no sólo se ha hecho el mentón

La doctora Azzolin aprecia además otros posibles retoques que contribuirían al cambio global del rostro. «También observo una marcación mandibular y tratamiento en la zona anterior de las mejillas». Este tipo de armonización facial busca potenciar la estructura ósea y equilibrar las proporciones del rostro sin alterar la expresión.

Aunque muchas veces pase desapercibido, el mentón desempeña un papel fundamental en el equilibrio de las facciones. «Armoniza la proporción de los tercios del rostro y mejora lo que llamamos el phi o número de belleza», explica la doctora.

Además, añade que «la barbilla da mucho balance al rostro, masculiniza o feminiza (según la forma que le demos) y transmite seguridad e incluso éxito, según estudios psicológicos sobre la percepción facial».

Sin confirmación oficial por parte del jugador, no es posible afirmar qué procedimiento estaría detrás de este cambio. Sin embargo, la fotografía compartida por Vinicius ha vuelto a poner el foco sobre una tendencia cada vez más habitual: la armonización facial masculina, una categoría de tratamientos que gana adeptos entre deportistas y personajes públicos por su capacidad para redefinir las facciones de forma sutil y natural.