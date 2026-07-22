El exclusivo club del Toisón de Oro suma un nuevo nombre: Felipe VI distingue a Marcelo Rebelo de Sousa

El Rey Felipe VI ha concedido el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro al ex presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en un gesto que trasciende el ámbito protocolario y simboliza la excelente relación que mantienen España y el país vecino. La decisión ha sido oficializada este miércoles mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se recoge que la condecoración responde al «real aprecio» del Monarca hacia el ex jefe del Estado portugués y al reconocimiento de la histórica amistad que une a ambas naciones. Se trata de un nombramiento especialmente significativo dentro del reinado de Felipe VI, ya que Rebelo de Sousa se convierte en la primera personalidad extranjera que recibe el Toisón de Oro de manos del actual Rey. La distinción, considerada la máxima condecoración que puede otorgar la Corona española, está reservada a un reducido grupo de personalidades cuya trayectoria o vinculación con España ha sido considerada excepcional.

La relación entre Felipe VI y Marcelo Rebelo de Sousa ha estado marcada durante la última década por una estrecha colaboración institucional y una evidente sintonía personal. Ambos mandatarios coincidieron en numerosas cumbres internacionales, encuentros bilaterales y reuniones del foro COTEC, impulsando una cooperación cada vez más estrecha entre España y Portugal. Esa cercanía quedó reflejada también en gestos cargados de simbolismo, como la visita de la princesa Leonor a Lisboa en julio de 2024, su primer viaje oficial al extranjero, donde fue recibida personalmente por el entonces presidente portugués.

Con esta concesión, la Casa Real pone en valor no solo la trayectoria política de Rebelo de Sousa, que abandonó la Presidencia de Portugal el pasado mes de marzo tras diez años en el cargo, sino también su papel como uno de los grandes impulsores de las relaciones entre ambos países. A lo largo de su mandato defendió una cooperación constante entre Madrid y Lisboa en ámbitos políticos, económicos y culturales, consolidando una relación que Felipe VI ha definido en distintas ocasiones como ejemplar.

El Toisón de Oro suma así un nuevo nombre a una lista de condecorados muy selecta. Desde su proclamación como Rey en junio de 2014, Felipe VI únicamente ha concedido esta distinción en seis ocasiones. La primera fue para la princesa Leonor, cuyo nombramiento se produjo en 2015, cuando cumplió diez años, aunque la ceremonia de imposición no tuvo lugar hasta 2018, coincidiendo con el 50 cumpleaños del Monarca. Posteriormente, en noviembre de 2025, el Rey otorgó el Toisón de Oro a la Reina Sofía como homenaje a más de cuatro décadas de servicio institucional y dedicación a la Corona. En esa misma tanda de reconocimientos también fueron distinguidos el expresidente del Gobierno Felipe González y dos de los padres de la Constitución de 1978, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent, en reconocimiento a su contribución decisiva durante la Transición y en la consolidación de la democracia española.

Con la incorporación de Marcelo Rebelo de Sousa, la Orden del Toisón de Oro adquiere además una dimensión internacional dentro del reinado de Felipe VI. La elección del ex presidente portugués refleja la voluntad de la Corona de reconocer no solo trayectorias institucionales de gran relevancia, sino también figuras que hayan contribuido de manera decisiva al fortalecimiento de los vínculos históricos entre España y otros países.

La concesión supone, en definitiva, un homenaje a una década de colaboración entre dos jefes de Estado que han convertido la relación hispano-portuguesa en una de las más sólidas de Europa. Un reconocimiento que, además de premiar la figura de Marcelo Rebelo de Sousa, refuerza el mensaje de cercanía, cooperación y amistad que la Casa Real española ha querido proyectar hacia Portugal.