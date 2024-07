La princesa Leonor sigue asumiendo más responsabilidades institucionales y ha emprendido este viernes su primer viaje oficial al extranjero visitando Lisboa. En la capital de Portugal, de la mano del presidente de la República, Marcelo Rebelo da Sousa, la heredera del trono ha recibido la Gran Cruz de la Orden de Cristo, condecoración que recibió Felipe VI en 1988 cuando era presidente Mario Suárez. Rebelo da Sousa ha justificado la imposición de dicha condecoración «por ser alteza de España y por nuestra amistad».

Tras este acto de distinción, durante el brindis del almuerzo oficial que el presidente de la república ha ofrecido en su honor, la princesa Leonor ha querido destacar los vínculos entre España y Portugal «que van mucho más allá de la simple proximidad geográfica y que se traducen en una amistad sincera y un respeto profundo y mutuo entre nuestros dos países».

La hija de los Reyes, que ha viajado acompañada del jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sido despedida a primera hora de la mañana con honores del pabellón de Estado del aeropuerto madrileño de Barajas. A su llegada al aeropuerto luso de Figo Maduro, donde le esperaba el presidente Marcelo Rebelo da Sousa, la princesa de Asturias y de Gerona ha vuelto a ser recibida con honores. Un acto protocolario que se ha repetido posteriormente en el Monasterio de los Jerónimos, donde un grupo de españoles le ha gritado un «¡viva la Princesa!», yen el Palacio de Belém, sede de la Presidencia portuguesa.

Además de todos estos actos, la princesa Leonor se ha reunido con el presidente de Portugal y el ministro de Asuntos Exteriores luso. En el Palacio de Belém, la heredera del trono, ha firmado el libro de honor, para dejar constancia de su visita a Portugal, país al que ha agradecido «el inmenso cariño con el que me estáis recibiendo en mi primer viaje oficial al extranjero».

Con una mirada y paso firme, siguiendo la forma de actuar de su padre, y enfundada en un traje de pantalón y americana rojo, la hija de los reyes ha exhibido sus dotes de representación institucional, para las que se ha preparado durante toda su niñez y su adolescencia. Este primer viaje al extranjero, además, se produce días después de finalizar su primera etapa de la formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza.

Emotivo discurso de la princesa Leonor

La princesa Leonor ha querido recordar que «hace diez años este querido país fue el primer destino de mis padres, como reyes de España, así que no puedo negar lo especial que es también para mi estar aquí hoy». La hija de los monarcas ha seguido explicando que «ellos, que han estado aquí en tantas ocasiones, me han hablado con gran afecto, com saudade, de sus visitas a Portugal, del cariño que han recibido en sus calles y de cómo habéis hecho que se sintieran siempre en casa, así me siento yo hoy».

Leonor, que ha tenido una semana intensa con la entrega de los Premios Princesa de Girona, además del viaje a Lisboa, ha finalizado su intervención antes del almuerzo pidiendo un brindis «por estas magníficas relaciones» entre España y Portugal, así como «por el querido pueblo portugués, que tanto quiero».