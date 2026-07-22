De Mario Sandoval a Hugo Muñoz: los grandes chefs Michelin que cocinarán en la Fórmula 1 de Madrid

La cuenta atrás para la Fórmula 1 en Madrid ya no sólo acelera el pulso de los aficionados al motor. También lo hace entre los amantes de la gastronomía. Del 11 al 13 de septiembre, el Gran Premio de España 2026 promete convertirse en una experiencia que va mucho más allá de las carreras, reuniendo algunas de las firmas culinarias más prestigiosas del país en un escenario único.

Si hasta ahora los grandes eventos deportivos aspiraban a ofrecer una buena oferta gastronómica, Madring quiere dar un paso más. Su programa Official Hospitality ha diseñado una propuesta donde comer será casi tan importante como ver a los monoplazas pasar a más de 300 kilómetros por hora.

El restaurante más exclusivo del Gran Premio de F1

La joya de la corona será Club 91, el espacio VIP más exclusivo del circuito. Allí, seis de los chefs más influyentes de España cocinarán en directo durante las tres jornadas del Gran Premio. La alineación impresiona por sí sola: Quique Dacosta, Iván Cerdeño, Coco Montes, Rodrigo de la Calle, Lucía Freitas y Paco Pérez, todos ellos referentes de la alta cocina y con un importante reconocimiento Michelin.

Cada cocinero dispondrá de su propia estación gastronómica para que los asistentes puedan recorrer el espacio como si se tratara de un festival culinario, descubriendo diferentes estilos, productos y técnicas sin abandonar el paddock. Una fórmula que convierte el hospitality en una experiencia gastronómica inmersiva.

La Azotea: el nuevo ‘place to be’ de Madrid

Pero si hay un espacio llamado a convertirse en uno de los grandes protagonistas del fin de semana es La Azotea. Situada sobre La Monumental, la curva más icónica del circuito, esta estructura de cuatro plantas contará con restaurante, terraza panorámica, zonas lounge y afterparty, además de unas vistas privilegiadas sobre la pista.

Aquí la propuesta cambia ligeramente el enfoque. En lugar de concentrarse exclusivamente en chefs Michelin, reunirá algunos de los restaurantes más deseados de Madrid y de España para ofrecer una auténtica radiografía del momento gastronómico que vive la ciudad.

Entre los nombres confirmados figuran Mario Sandoval (Coque), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (CEBO), Javier Bonet (Sala de Despiece), Roberto Ruiz (Barracuda MX), Gianni Pinto (Noi), Benito Gómez (Bardal), Jordi Roca (Rocambolesc) y Oriol Balaguer.

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De tal modo que será posible probar la cocina japo-castiza de Hugo Muñoz, la elegancia de Coque, el producto de CEBO, la creatividad de Sala de Despiece, la cocina mexicana de Roberto Ruiz, la propuesta italiana de Noi o los dulces firmados por Jordi Roca y Oriol Balaguer, todo sin salir del circuito.

Cada espacio del Official Hospitality contará con una identidad culinaria propia: desde food trucks y talento emergente en El Mirador hasta cocina internacional en Ignition Club, mercados gastronómicos en La Terminal o cocina en vivo en Traction Club.