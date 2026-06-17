Los responsables del ‘hospitality’ de Madring nos descubren los mejores planes para disfrutar de la Fórmula 1 más allá del circuito

Llevamos tiempo pronosticándolo, pero la llegada de la Fórmula 1 a la capital es una realidad. En COOL hemos hablado con los organizadores de las experiencias hospitality del nuevo Madring de IFEMA; nos hemos reunido con los diferentes agentes del deporte de asfalto que han ido anunciando aperturas en la ciudad. Pero, ahora que las fechas se acercan, ha llegado el momento de hacer acopio de las mejores opciones para disfrutar de la Fórmula 1 en la ciudad.

Después de meses de reformas y programación, por fin se va acercando la fecha en la que Madrid rugirá al ritmo del asfalto en cada curva. Será del 11 al 13 de septiembre, justo a la vuelta de las vacaciones, cuando la ciudad recibirá el Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026. Podemos hacernos a la idea de lo importante que es este hito deportivo, teniendo en cuenta que han pasado cuatro décadas desde que la ciudad albergase un Gran Premio.

Lo que se encontrarán los pilotos en este circuito madrileño serán 5,4 kilómetros de asfalto que se contornean por el exterior e interior de IFEMA, distribuidas en 22 curvas… El propio José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA, destacó que la celebración de estas competiciones será un «espectáculo con tramos hasta ahora nunca vistos, especialmente diseñados para el espectador».

Pero el espectáculo no sólo tendrá lugar en la pista: también la ciudad se está preparando para albergar diferentes actividades, estableciendo sedes para ver las carreras y ofreciendo lugares donde el ocio y el disfrute irán mucho más allá de su sede oficial. Entre todas ellas, te presentamos la selección oficial que más nos ha llamado la atención.

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F1 Arcade: el alma lúdica de la experiencia

La versión más lúdica y disfrutona de la Fórmula 1 se podrá vivir en su propia base: F1 Arcade. Ahí te esperan visionados de los diferentes Grand Prix del circuito en sus Watch Parties, con tal calidad de la experiencia que te harán sentirte en la parte VIP del palco. Más allá de los días señalados en el calendario, este place to be del deporte del motor ofrecerá experiencias con las que te sentirás en el propio circuito, porque ahí podrás disfrutar de sus exclusivos simuladores e incluso competir con otros jugadores.

El disfrute gastronómico no faltará porque sus paradas en boxes estarán llenas de sabor. La parte gastronómica de su carta se reserva a opciones para compartir, flatbreads, principales, ensaladas, snacks y postres, además de sus guarniciones. Y entre todos ellos siempre tienes la opción de escoger la recomendación del chef. Además de acompañarlo con su bodega personal o con la selección de cócteles que han preparado para su barra informal.

Podium Stand

El ángulo más codiciado de cualquier circuito se encuentra en la recta final. Ahí es precisamente donde se encontrará Podium Stand, una experiencia que permitirá ver los momentos decisivos de la carrera desde la mejor posición del circuito. Habrá carreras, por supuesto, pero también pequeñas degustaciones gastronómicas que disfrutar en sus estaciones de autoservicio con tapas españolas, acompañadas de cerveza, vino y refrescos.

LAP57 – Madrid Race Week Fest

Cualquier motivo es bueno para montar un festival y, en este caso, LAP57 ha surgido como uno de los grandes planes de la Madrid Race Week Fest. Adquiere como ubicación el campus Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid y propone un nuevo concepto open air de música electrónica en gran formato. De hecho, ha habilitado entradas para 20.000 personas y ya tiene a Marco Carola y PAWSA como artistas confirmados. Para conocer el resto habrá que estar atentos.

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El ‘fandom’ se reunirá en El Corte Inglés

Hace un par de días El Corte Inglés anunciaba que iba a ser patrocinador del Gran Premio de España 226 de Fórmula 1. Esta decisión, además de ser una gran estrategia para la compañía, es una gran noticia para el fandom de la competición. Porque tal y como han adelantado del acuerdo, el establecimiento comercial se ha comprometido a habilitar una zona para aficionados en Nuevos Ministerios.

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Justo en el lugar en el que ahora se encuentra el parking exterior de su centro comercial. Todavía se desconocen los detalles de este espacio, pero no queda mucho para que vayan desvelando cómo será este espacio y si habrá posibilidad de acceder a él.