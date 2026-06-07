Gucci se viste de Fórmula 1: la marca se alía con el equipo Alpine

Este año nos está demostrando que la moda puede llegar a cruzar cualquier tipo de fronteras y llegar a todos los territorios que se proponga. Así lo ha demostrado la alianza estratégica entre Gucci y Alpine Formula One Team, una fusión de titanes que ha marcado un nuevo rumbo en la fusión de grandes marcas. Y ha conseguido el hito de que Gucci sea considerada la primera marca de lujo del mundo de la moda en entrar dentro de una escudería. Esta alianza va más allá de los patrocinios o las relaciones: marca un nuevo rumbo en la estrategia de la firma de moda y un hito dentro del sector.

«Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser patrocinador principal de la Fórmula 1». El mensaje de Francesca Bellettini, presidenta y directora ejecutiva de Gucci, fue claro y conciso; suficiente al menos para dar a conocer uno de los giros más inesperados en el sector. Lo que pasará a partir de la temporada de 2027 es que Gucci será el socio principal de la firma durante el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Y los cambios serán evidentes.

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Esta nueva alianza traerá varios cambios que podrán observar los espectadores del deporte de carrera. El primero y más evidente será el nuevo nombre de la escudería, que a partir de ahora competirá bajo el nombre de Gucci Racing Alpine Formula One Team, quienes contarán con los pilotos Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.

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El siguiente cambio será dentro del equipo técnico. ¿Cuándo íbamos a pensar que en un mundo tan manual y técnico como el de la Fórmula 1 veríamos en las competiciones y grandes premios a mecánicos luciendo prendas de una firma tan exclusiva como Gucci; concretamente, los colores marrón, verde y rojo que definen la línea de diseño de la compañía florentina?

Nuevas alianzas, nuevas etapas

No es nuevo ver cómo marcas de lujo se ponen de uniforme. Balenciaga, considerada como una de las grandes casas de alta costura, sin ir más lejos, diseñó moda para el entorno aeroportuario en 1968, cuando aceptó el encargo de crear los uniformes para las azafatas de Air France. Y lo de Gucci realmente no es una apuesta que deba sorprender al mundo de la moda.

Se trata de una alianza de dos grandes mundos con muchos valores en común. El primero, la exclusividad de un deporte tan relacionado con las altas esferas y una firma de moda con tanto bagaje como Gucci. Pero además esta alianza supone una declaración de intenciones por parte de Gucci. En palabras de Francesca Bellettini, con ello se refleja la ambición de la compañía por la marca y el papel que quieren que Gucci desempeñe en el escenario de la Fórmula 1, que, continuaban, «representa hoy una convergencia única de rendimiento, cultura y alcance global».

Siguiendo esta idea, Luca de Meo, CEO de Kering, declaraba que, en su opinión, la Fórmula 1 «ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en una de las plataformas de contenido premium más potentes del mundo para que una marca de lujo supere límites, genere conexiones significativas y construya valor a largo plazo y atractivo para la marca, al tiempo que ofrece un impacto medible y duradero». Lo dicho, un 2,0 en la firma.

Por parte de la escudería, Flavio Briatore, consejero ejecutivo del Alpine Formula One Team, declaraba la naturalidad de esta unión, de dos mundos que juntos han podido destacar. «Con un rendimiento en clara progresión en la pista y el mejor inicio de temporada de su historia en términos de puntos conseguidos, esta nueva colaboración con Gucci es testimonio del impulso positivo que anima al equipo», declaraba.

También llega en un momento en el que la Fórmula 1 está consiguiendo cifras récord en audiencia y alcance de ubicaciones. Según un informe de Nielsen Sports de 2025, la competición maneja una red que ya supera los 826 millones de aficionados, un crecimiento de más de 90 millones de personas en sólo un año. Con una previsión de crecimiento aún mayor en los próximos años.