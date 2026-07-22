El Príncipe George cumple 13 años: elige su momento más divertido ante las cámaras

Han pasado 13 años desde que se produjera uno de los nacimientos más importantes de la monarquía británica. El 22 de julio de 2013, llegó al mundo el príncipe George, el hijo mayor de los príncipes de Gales, y desde entonces, se podría decir que se ha convertido en uno de los miembros de la nueva generación de la familia real de Inglaterra más queridos. Y es que, desde sus primeras apariciones públicas siendo un bebé, el joven ha protagonizado gestos espontáneos que no han pasado desapercibidos, tanto durante desfiles como en eventos deportivos o actos oficiales, realizando innumerables momentos que, sin duda, han conquistado a los seguidores de la monarquía.

Desde COOL, y con motivo de su cumpleaños, hemos querido recopilar algunas de las escenas más divertidas que ha protagonizado el príncipe George frente a las cámaras y, como no podía ser de otra manera, ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu favorita? Vota por el momento que más te gustó.