Hailey Bieber llevaba tiempo marcando tendencia con sus vaqueros: ahora por fin lanza la colección que muchas estaban esperando

Hailey Bieber se ha consolidado como uno de los mayores referentes de la moda contemporánea gracias a un estilo que combina elegancia, minimalismo y prendas básicas de gran calidad. Entre todas las piezas que forman parte de su armario, los vaqueros siempre han ocupado un lugar privilegiado. La modelo e influencer ha demostrado en innumerables ocasiones que un buen jean puede adaptarse a cualquier ocasión. Ahora por fin lanza la colección que muchas estaban esperando

Su capacidad para reinventar esta prenda clásica ha inspirado a millones de seguidores en todo el mundo, convirtiéndola en un referente imprescindible para quienes buscan vestir con sencillez sin perder el toque de tendencia. Su protagonismo dentro del mundo de la moda ha trascendido las redes sociales y las campañas publicitarias para convertirse en una auténtica fuente de inspiración para grandes marcas. Durante años, Hailey Bieber ha expresado su admiración por los jeans clásicos de Gap, una firma estadounidense reconocida por la calidad y durabilidad de su denim. Esa conexión natural entre la modelo y la marca dio origen a una colaboración exclusiva que reúne la esencia de ambas.

Hailey Bieber lanza la colección que muchas estaban esperando

Según Vogue internacional, «la modelo y magnate de la belleza los ha convertido en una pieza clave de su estilo, a menudo imitado, combinándolos con sudaderas con eslogans, chanclas, blazers oversize y elegantes mocasines de cuero».

El resultado es The Hailey Jean, una colección cápsula de edición limitada que reinterpreta los icónicos vaqueros de Gap desde una perspectiva contemporánea, inspirada en la moda de los años 90 y en el estilo sencillo que caracteriza a la empresaria.

Cada diseño refleja su gusto por las siluetas amplias, los tejidos resistentes y las prendas versátiles que permanecen vigentes más allá de las tendencias pasajeras.

¿Cómo es la colección cápsula Gap By Hailey Bieber?

The Hailey Jean es una colección cápsula de edición limitada creada por Gap en colaboración con Hailey Bieber para ofrecer una nueva interpretación del denim clásico de la marca.

El proyecto nace con la intención de combinar la experiencia de Gap, reconocida por fabricar algunos de los vaqueros más populares de Estados Unidos, con la visión moderna de una de las influencers de moda más importantes del momento.

La colección está inspirada en el estilo de los años 90, una estética que define gran parte del vestuario habitual de Hailey Bieber. El objetivo era diseñar unos vaqueros que pudieran utilizarse durante años, sin depender de las tendencias pasajeras y apostando por la comodidad, la calidad y la versatilidad.

¿Cómo surge la colaboración entre Hailey Bieber y GAP?

La colección fue desarrollada por Gap junto con la modelo, quien participó activamente en todo el proceso creativo. La modelo ha explicado en diferentes ocasiones que ha llevado jeans de Gap desde muy joven y que siempre ha admirado la calidad del denim de la firma.

A partir de esa relación con la marca, nació la idea de crear una colección exclusiva que reflejara su estilo personal. Hailey trabajó con el equipo de diseño para perfeccionar los patrones, elegir los lavados, definir el tipo de tejido y cuidar detalles exclusivos que diferencian esta edición limitada de otras propuestas de la marca.

El resultado es una colección que recupera la esencia del denim clásico estadounidense con un enfoque actual, pensado para quienes buscan prendas cómodas, funcionales y fáciles de combinar.

Las características de la colección cápsula

Colección cápsula de edición limitada.

Denim confeccionado en 100% algodón.

Tejido rígido que se adapta al cuerpo con el uso.

Siluetas cómodas.

Acabados minimalistas y fáciles de combinar.

Tres lavados diferentes disponibles para cada modelo.

Detalles exclusivos como la inscripción «1996», año de nacimiento de Hailey Bieber.

Firma de la modelo estampada en el interior de los bolsillos.

Confección con materiales resistentes que aportan mayor durabilidad.

Los modelos de vaqueros disponibles

Extra Baggy Jean

Es el diseño más amplio de la colección y uno de los favoritos de Hailey Bieber. Se caracteriza por su silueta oversize, pierna extra ancha y un ajuste que ofrece una gran comodidad. Está confeccionado en denim rígido de algodón y disponible en tres lavados distintos.

´90 Low Rise Loose Jean

Este modelo recupera la estética del tiro bajo característica de finales de los años 90 y principios de los 2000. Presenta un corte holgado, pierna recta y un diseño pensado para combinar con camisetas básicas, tops o blazers.

Al igual que el modelo anterior, está disponible en tres lavados diferentes y confeccionado en denim 100% algodón.

Consejos para comprar la colección cápsula de Hailey Bieber y Gap