Netflix acaba de estrenar la película que revive el peor atentado terrorista de los Juegos Olímpicos: una hora y media de tensión y puro periodismo

Netflix lleva una temporada sorprendiéndonos con sus creaciones originales. Él y ella ha sido una miniserie completamente viral y la cinta Intercambiados acaba de colarse en el ranking histórico del top 10 de las películas más populares (de habla inglesa). No obstante, la «gran N roja» no vive sólo de su propio contenido. La líder del streaming posee más de 5.700 largometrajes en su abanico ficcional y hoy, nuestra recomendación es una de las novedades más estimulantes que la compañía ha añadido recientemente a su catálogo. La producción alemana que narra los hechos reales acontecidos en el ataque terrorista más devastador de la historia del deporte: Septiembre 5.

Llegó a la marca de vídeo bajo demanda el pasado 17 de julio , junto a varios reclamos comerciales de gran calado como Muerte en el Nilo (2022), The Creator (2023) o Jack Ryan: Operación sombra (2014). Pero a diferencia de estas, Septiembre 5 no contó con un gran apoyo mediático en su paso por las salas. Eso sí, fue protagonista en la temporada de premios, con una nominación al mejor guion original en los Oscar y toda una serie de consideraciones dentro de diferentes festivales. Donde arrasó fue en el certamen de su país de origen.

En los premios del cine alemán de 2005, el trabajo dirigido por Rim Fehlbaum cosechó nueve distinciones, incluyendo el de mejor película y mejor director.

‘Septiembre 5’: tensión, periodismo y el dilema del sensacionalismo

Como se puede deducir por el título, la trama gira en torno a los trágicos acontecimientos vividos el 5 de septiembre durante los Juegos Olímpicos de Alemania en 1972. Aquella noche el grupo terrorista Septiembre Negro secuestró a 11 atletas israelíes dentro de la Villa Olímpica.

Ante tal situación, un equipo de periodistas deportivos estadounidenses de la ABC que cubrían los juegos debe de repente narrar la crisis de los rehenes, contándole al público una crisis global en vivo y en directo.

Septiembre 5 plantea un potente dilema sobre los debates éticos y códigos deontológicos del periodismo, pues estos debían tener especial cuidado con lo que mostraban en pantalla, ya que sabían que los terroristas podrían estar viendo la televisión. El suceso cambió para siempre la cobertura de las noticias y la inmediatez notoria de los acontecimientos que vemos a través de los medios audiovisuales.

La trama se centra especialmente en Geoff (John Magaro), un productor televisivo, su jefe, el legendario ejecutivo de la ABC Roone Arledge (Sarsgaard) y Marianne Gebhardt, una traductora local que asiste a la cadena. Acompañándoles, encontramos a Ben Chaplin, Benjamin Walker, Zinedine Soualem y Georgina Rich, entre otros.

Un ejercicio de narración claustrofóbica entre monitores y cables

Prácticamente toda la película transcurre entre cables y monitores, transformando el evento masivo en un drama íntimo de oficina que consigue generar una tensión en tiempo real y una urgencia asfixiante a los espectadores, por mucho que la mayoría de ellos ya conozcan el resultado de los acontecimientos.

De hecho, Septiembre 5 no cae en hacer una radiografía geopolítica del conflicto. Se centra en el enfoque técnico, los procesos de las transmisiones en directo y las decisiones corporativas que existen en los despachos de las cadenas.