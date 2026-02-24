Me enganchó en el primer minuto: la miniserie de 6 capítulos de Netflix que te deja sin aliento

La «Gran N roja» ha arrancado con fuerza el 2026. Todavía no hemos alcanzado a completar el primer trimestre y el estudio ya ha estrenado títulos tan estimulantes para los suscriptores como la película El botín, los nuevos capítulos de Machos alfa o la esperadísima cuarta temporada de Los Bridgerton. Pero si existe un contenido de la compañía liderada por Ted Sarandos que me ha enganchado de verdad a la pantalla, esa es la miniserie de Netflix, Él y ella. Un proyecto que cuenta en su reparto principal con dos estrellas del universo cinematográfico de Marvel y que con sólo seis episodios, te dejará con la boca abierta tras su capítulo final.

Los números de Él y ella en Netflix hablan por sí solos. Estrenada con un margen ínfimo de diferencia con el cierre argumental Stranger Things, La ficción dirigida por Anja Marquardt y William Oldroyd fue capaz en una semana, de superar en el top semanal de visualizaciones a la reconocida franquicia de los hermanos Duffer. Superando así, los 66 millones de visualizaciones y colocándose como la primera opción en más de 70 países del ranking de series de habla inglesa de la marca. De hecho, la viralidad es tal que más de un mes y medio después, Él y ella todavía permanece en el puesto número seis del top 10 global de la plataforma. No obstante ¿de qué trata este thriller psicológico repleto de estrellas y por qué ha funcionado tan bien a nivel de audiencia?

La miniserie de Netflix que engancha: ‘El y ella’

La trama de esta miniserie basada en la novela homónima de Alice Feeney juega en Netflix con dos perspectivas principales; la de Jack Harper (él) y la de Anna (ella). La segunda es una presentadora de noticias que vive alejada de los suyos en Atlanta. El primero es un detective local de Dahlonega, el pueblo donde Anna creció. Ambos fueron pareja en el pasado y cuando Ana regresa al su hogar para cubrir un sorprendente asesinato, a medida que avanza la investigación comienzan a sospechar el uno y el otro. Porque en esta historia hay dos puntos de vista, pero sólo una verdad.

El mayor reclamo de Él y ella pasa por los dos intérpretes que encarnan a los protagonistas. Tessa Thompson da vida a Anna, mientras que Jon Bernthal interpreta a Jack. Con múltiples papeles a sus espaldas a Thompson la conocemos sobre todo por su papel de Valkiria en las películas de Thor y Los Vengadores y Bernthal ha dado vida a El castigador en la serie homónima y Daredevil: Born again de Disney Plus. Este año, el personaje de Bernthal dará el salto a la gran pantalla con su aparición en Spider-Man: Brand New Day.

El resto del elenco secundario se configura con Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse, Marin Ireland y Chris Bauer, entre otros.

Un ritmo ágil que merece la pena

Tras ver demasiados proyectos con largas y numerosas temporadas, el simple hecho como espectadores de enfrentarnos a sólo seis episodios ya es, en sí mismo, un alivio que nos permite ver la miniserie en un maratón de pocos días. Pero quizás su principal virtud es la recompensa de un final que te dejará de piedra. Un punto de partida que aumenta las expectativas sobre las series, tras un 2025 magnífico para la salud de la pequeña pantalla.