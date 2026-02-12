¿Joe Keery en el UCM? al actor de ‘Stranger Things’ le encantaría interpretar a este villano de Marvel

Ya ha pasado más de un mes desde la despedida final de Stranger Things. Y aunque en abril veremos la nueva producción animada de la saga, parece improbable que vayamos a ver ya a los actores originales dando vida a los carismáticos personajes creados por los hermanos Duffer. Por el momento, los fans deben conformarse con poder seguir a sus estrellas en las siguientes proyectos que protagonicen. Ahora Joe Keery-Steve Harrington en la ficción de Netflix-ha salido a la palestra para confirmar su interés en encarnar a cierto personaje del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), ante los rumores de semanas atrás que lo situaban como una de las últimas incorporaciones al género superheroico.

Como suele ocurrir con todo fenómeno de masas, el éxito mundial de Stranger Things ha logrado auspiciar a gran parte del elenco protagonista. El caso más palpable es el de Millie Bobby Brown, pero otros referentes con experiencia en la industria como Winona Ryder o David Harbour recondujeron sus carreras, gracias al impulso mediático de la popular serie sobrenatural. Por eso, no es de extrañar que perfiles adorados como Joe Keery, resuenen con fuerza en franquicias de la talla del UCM. En estos instantes, el actor también triunfa internacionalmente como cantante a través de su grupo Djo y temas virales a la altura de End of Beginning, combinando dicha popularidad con la promoción de sus siguientes filmes.

Así hace escasas horas en una reciente entrevista mientras promocionaba Turno de noche, Keery habló abiertamente de toda esa rumorología que lo ha situado en estos días alrededor del ecosistema de las cintas de la casa de las ideas.

Joe Keery aprueba dar vida a este personaje del UCM

Las filtraciones en redes comenzaron el pasado mes de enero, cuando varias noticias insinuaban la posibilidad de una incorporación de Joe Keery al UCM. Una de las más recurrentes era la de que el estadounidense asumiría el papel de Harry Osborn, el amigo de Peter Parker e hijo de Norman Osborn que terminaría siendo uno de sus más temidos antagonistas.

A raíz de ello, Liam Crowley de ScreenRant le preguntó por dichos rumores acompañados de montajes en TikTok que ponen su cara en el cuerpo del villano. «Es divertido considerar la posibilidad de interpretar al amigo de Peter Parker en los cómics», comenzaba señalando el actor. Aunque después quiso calmar las aguas, argumentando cómo en realidad no puede controlar ni planificar todos los pasos de su carrera. Eso sí, si le envían el material y todo cuadra, la estrella no tendría ningún problema en ser el siguiente fichaje de Marvel:

«Supongo que hay que mantener los ojos abiertos, leer muchísimo y esperar que todo salga bien. Pero claro. Venga. ¿Dónde está el guion? ¡Vamos!».

De ‘Stranger Things’ a Marvel

De evolucionar el contacto a un fichaje definitivo, el de Massachusetts ni mucho menos el primero en dar el salto de la serie insignia de Netflix al cosmos de películas de Marvel. Uno de los primeros fue David Harbour, a quien próximamente veremos en Vengadores: Doomsday, repitiendo su divertido rol del Guardián Rojo. Del mismo modo, este año Sadie Sink aparecerá con un personaje todavía no revelado en Spider-Man: Brand new day.

Tras Joe Keery, también existen rumores sobre una hipotética incorporación de Caleb McLaughlin al UCM. El actor que dio vida a Lucas en Stranger Things ahora suena con fuerza para ser el futuro nuevo Black Panther o la versión live action de Miles Morales.

Aparte de Turno de noche, programada para llegar a los cines el 24 de abril, Keery formará parte de la película episódica de terror, Blood Covenant.