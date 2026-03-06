Fue olvidada en los Goya, pero ahora esta película española es lo más visto de HBO MAX

Ha pasado casi una semana desde la celebración de los Premios Goya 2026. Una gala marca por el triunfo evidente de Los domingos, pero también por la soporífera ejecución de un show dominado por el tedio y desidia. Aunque quizás lo que más pueda doler a los cinéfilos es el ostracismo total aplicado a la cinta de de Gemma Blasco, La furia. Un drama brutal que se fue de vació en la alfombra roja patria y que ahora es la película española más vista de HBO Max.

A sus 33 años, Blasco es una de las cineastas más prometedoras de su generación. No es común ver a un talento tan joven despuntar así, habiendo dirigido ya con 25 años su ópera prima, El zoo (2018). Sin embargo, La furia es su presentación formal. El filme que apuntala su voz autoral a pesar de haber obtenido una pobre recaudación en salas de poco más de 44.000 euros. No obstante, su valor como proyecto sí que se ha visto compensado en el streaming y en estos instantes es con diferencia la película española más vista de HBO.

¿De qué trata ‘La furia’?

La trama se centra en Alex, una joven actriz que es violada en una fiesta de Nochevieja. Nunca llega a reconocer a su agresor y cuando busca consuelo y cuidado en su hermano Adrián, este reacciona cuestionándola y presionándola. Tras un año repleto de asco y culpa y con su hermano tomando un camino oscuro alejado de lo que necesita, Alex comienza a interpretar en una obra al vengativo personaje de Medea, encontrando en el teatro la única forma de canalizar su furia.

En la 40.ª edición de la fiesta del cine español, La furia estuvo nominada a la mejor dirección novel y a la mejor actriz principal para Gemma Blasco, quien con enorme destreza interpreta al complejo personaje de Alex. Sí logró en cambio, la victoria en el 28 Festival de Málaga con las consideraciones a la mejor actriz, mejor actor para Àlex Monner (Adrián) y el mejor montaje.

El resto del elenco se completa con Eli Iranzo, Carla Linares, Ana Torrent, Salim Daprincee, Pau Escobar, Judit Cortina y Laura López, entre otros. La obra funciona como una obra sanadora para una Blasco que se inspiró en la agresión sexual real que la cineasta sufrió cuando tenía 18 años. Eso sí, la catalana siempre ha dejado claro que esta no es su historia personal.

La película española más vista de HBO

Si repasamos el ranking del contenido más viral de la marca de Warner Bros. en la plataforma, el top 10 está profundamente marcado por la llegada al servicio de streaming de dos sagas tremendamente palomiteras y disfrutonas; Scream y Scary Movie. Pero incluso con esa novedad bajo el brazo, el relato distribuido por Filmax se impone a la mayoría: