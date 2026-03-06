Ni en pintura: estos son los actores de Warner con los que Paramount no quiere trabajar tras su compra

Después de poner una oferta de 110.000 millones de dólares encima de la mesa, Paramount se ha hecho oficialmente con el control de Warner Bros. Discovery. La operación aglutinará una gran cantidad de licencias comerciales para una compañía que ahora rivalizará de tú a tú en el streaming con Netflix, gracias haber adquirido con el paquete de contenidos la propiedad de HBO Max. Pero esto no es sólo una mala noticia para la «gran N roja», también supone un gran problema para toda una ristra de actores cancelados que Paramount no quiere ver ni en pintura.

La información llega a través de varios medios norteamericanos en los que se relata cómo David Edison, CEO del conglomerado, planea proyectar dada la simpatía de su padre–Larry Ellison (anterior dueño de Paramount)–con Donald Trump, un nuevo ideal para el cine norteamericano. Y eso por supuesto, incluye una lista de actores cancelados que supuestamente, ya no podrían trabajar para Paramount ni para ninguna de sus recién adquiridos estudios. ¿El motivo? Ser abiertamente críticos con el genocidio de Gaza y ser considerados por los productores ejecutivos y la administración como altavoces del «antisemitismo». El precio de pronunciarse a favor de la causa ya lo vivió en sus carnes la actriz Melissa Barrera. Después de hablar el conflicto criticando a Israel, la estrella mexicana fue despedida al instante de Scream 7.

No obstante, ¿quiénes están en la presunta lista? ¿Significa eso que peligran sus futuras carreras?

Los actores cancelados por Paramount

La exclusiva la dio la revista Variety y aunque el medio no reveló la lista entera escrita por David Ellison, la imagen que compartía la noticia era lo suficiente esclarecedora . En ella aparecían:

Mark Ruffalo

Emma Stone

Javier Bardem

Olivia Colman

Paramount has created a blacklist for stars they deem too “overtly antisemitic” (via @Variety)https://t.co/UvHvMsgbGl pic.twitter.com/gv9d8x8ikT — Reel Updates (@worldofreel) November 4, 2025

Conociendo al actor español, la aparición de su nombre no nos extraña nada. El ganador del Oscar ya aseguró hace algunos meses que no trabajaría con aquellos que justificasen o apoyasen el genocidio, aparte de definir el acto de Israel como «un genocidio en directo y en 4K».

La rumorología en cuanto a la lista negra de los actores cancelados no se limita simplemente al sector interpretativo. Algunos portales web hablan de miembros autorales destacados como Yorgos Lanthimos, Jonathan Glazer o Adam McKay. Y claro está, se supone que en la lista aparecen otras estrellas de la talla de Tilda Swinton, Harris Dickinson, Elliot Page, Andrew Garfield, Riz Ahmed, Joaquin Phoenix y la mujer de este, Rooney Mara.

¿Implica esto una lista negra real?

No parece que la senda de todo esto vaya a ser parecido a la caza de brujas que el Macartismo impulsó en los años 50. Sobre todo porque no parece que ni siquiera un estudio tan grande como la Paramount (asociado ya a Warner) pueda permitirse el lujo de rechazar proyectos en los que estén presentes actores tan generacionales como Stone o Phoenix.

Aun con todo, todos ellos siempre tendrán un espacio en la amplia competencia gestionada por los estudios independientes o gigantes como Netflix y/o Disney.