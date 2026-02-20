Mejor que ‘Machos Alfa’: la película de Netflix que pasó desapercibida pero es la mejor comedia española que he visto en mucho tiempo

La «Gran N roja» lleva un arranque de año sencillamente espectacular. En materia fílmica ha estrenado El botín, la viral cinta de acción de Ben Affleck y Matt Damon, mientras que en el apartado de las series, la cuarta temporada de Los Bridgerton vuelve a arrasar a nivel de visualizaciones y ayer los fans de la acción pudieron disfrutar del seguimiento de El agente nocturno. Sólo estamos a febrero, pero del mismo modo al terminal también le ha dado tiempo a lanzar productos audiovisuales que no han alcanzado la repercusión que merecen. Nos referimos en este caso a la película de Netflix que encandilará a todos esos espectadores enganchados a Machos alfa: la comedia romántica, ¿Quién quiere casarse con un astronauta?

Con trazas de carácter autobiográfico, el cineasta David Matamoros realiza con su cuarto largometraje un sincero homenaje a aquellas rom-coms de principios de los 90. De hecho, los amantes del género que tengan en el radar de sus cintas favoritas a La boda de mi mejor amigo (1997) o Cuatro bodas y un funeral (1994), encontrarán en ¿Quién quiere casarse con un astronauta? el filme ideal para una tarde de cine en casa.

El reparto está comandado precisamente, por la estrella de Machos Alfa, Raúl Tejón. Actor al que le siguen Raúl Fernández (Votemos), Alejandro Nones (Camino a Arcadia), Sabrina Praga (Todas las canciones hablan de mí), Pablo Turturiello (El amor después del amor) y Lluïsa Mallol (El inocente).

La película de Netflix más divertida: una comedia con un «astronauta metafórico»

La trama de la película a la que Netflix ha dado una nueva vida en el streaming, no es en cambio una comedia convencional y su protagonista tampoco es de verdad un astronauta, sino que representa una metáfora de desconexión con el mundo y abandono tras una ruptura.

La sinopsis oficial nos pone en la piel de David, un hombre que tras 15 años de relación es rechazado justo cuando iba a proponerle matrimonio a su pareja. Pero David es un romántico empedernido y, a través de su agencia de viajes especializada en localizaciones de comedias románticas, decide seguir con su plan de recorrer la Ruta 66 hacia Las Vegas y darse un plazo de 10 días para encontrar a alguien con quien casarse.

Así, ¿Quién quiere casarse con un astronauta? explora la búsqueda de la felicidad y el poder de encontrar el amor propio, configurando una apuesta audiovisual dulce que sobre todo, se apoya en el humor como núcleo catalizador de todas sus las preguntas existenciales y vivencias del protagonista.

Arrasa en el Top 10

En el día de hoy y seguramente debido a la afluencia de visionados derivada del Día de San Valentín, ¿Quién quiere casarse con un astronauta? está presente en el top 10 de películas más vistas de España. Esta es la actual lista que la marca ofrece en su web: