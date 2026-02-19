Adiós a una de las mejores series de ciencia ficción de Netflix: la acaban de cancelar y es oficial

Si en enero Netflix nos sorprendió con la cancelación de las ficciones Los abandonados y El show de Vince Staples, ahora nos acaba de dejar de una piedra con la de la serie de ciencia ficción Terminator Zero. Y el caso es sorprendente porque Netflix ya la había renovado para una segunda temporada y nada presagiaba este desenlace. La noticia ha caído como un jarro de agua fría encima de sus seguidores que estaban convencidos de que pronto podrán ver la segunda temporada de esta serie animada. La primera temporada de la serie Terminator Zero fue creada por James Cameron y Gale Anne Hurd y se estrenó en la plataforma de streaming Netflix el 29 de febrero de 2024. Una extraordinaria serie protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger que obtuvo buenas críticas por su originalidad y calidad y que cuenta con un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. ¿Cuáles son las razones entonces por las que ha sido cancelada esta serie?

Según los rumores, aunque Terminator Zero tuvo numerosas críticas positivas, los datos de audiencia, sin embargo, nunca llegaron a sobresalir. De hecho esta serie animada no llegó a aparecer en el top 10 de audiencias semanales de Netflix y no tenía las visualizaciones suficientes para ser renovada. Pero pese a estos datos de audiencia, Netflix apostó por esta serie de ciencia ficción animada y la renovó para una segunda temporada. Sus creadores han hablado sobre las razones que deben haber empujado a Netflix a su cancelación y lo que esperamos es que en un futuro Netflix se lo piense y les dé otra oportunidad.

La cancelación de la serie animada Terminator Zero

El creador de esta serie de ciencia ficción animada Mattson Tomlin ha confirmado a través de sus redes sociales su cancelación y ha explicado que «la recepción de la crítica y el público fue fantástica, pero al final no la vio suficiente gente… Me hubiera encantado llevar a cabo la Guerra del Futuro que había planeado en las temporadas 2 y 3, pero también estoy muy contento con cómo se ha recibido tal como está».

Cuando ya Netflix había decidido no apostar por una segunda temporada de Terminator Zero, según su creador Mattson Tomlin le ofrecieron la posibilidad de cerrar la historia. «Me ofrecieron hacer dos o tres episodios más para cerrar la historia, pero lo rechacé. Sentí que la historia que quería contar era mucho más larga, y el final de la primera temporada dejó las cosas bien encaminadas». Tomlin rechazó la oferta de Netflix y mostró su agradecimiento a la plataforma: «Netflix fue un gran apoyo para la serie y me dio una enorme libertad creativa para hacer lo que quería. Buenos socios. La serie era cara y requería mucho tiempo. La única forma en que podían justificarlo era si el público la veía, y simplemente no lo hizo».

La primera temporada de esta serie animada de ciencia ficción

Los que todavía no hayan visto esta serie, aunque la hayan cancelado para una segunda temporada, tienen que saber que se puede disfrutar de la primera entrega en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Esta ficción fue creada, como hemos explicado, por Mattson Tomlin, cuenta con 8 episodios y está ambientada en el universo de Terminator creado por James Cameron y Gale Anne Hurd.

La serie Terminator Zero cuenta la historia de un científico llamado Malcolm Lee que ha estado desarrollando en Japón otro sistema con la IA que está destinado a competir con Skynet. A medida que se acerca el juicio final en 1997, el científico Malcolm Lee se encuentra a sí mismo y a sus tres hijos perseguidos por un robot asesino desconocido. Además el científico se entera de que un misterioso soldado del año 2022 ha sido enviado a protegerlo y decide intentar salvar a su familia de todas las amenazas.

En cuanto a su protagonista se trata de nuevo del Terminator que es un robot autonomía humanoide enviado atrás en el tiempo para asesinar a Malcolm Lee. También tienen un papel de peso Eiko que es un soldado de la resistencia enviado desde el año 2022 para proteger a Malcolm y a sus hijos, Kenta, Reika y Hiro, del Terminator y evitar que comience a funcionar Kokoro, la IA desarrollada por Malcolm Lee.

En suma, la serie animada de ciencia ficción Terminator Zero que sorprende desde el primer episodio por la originalidad de su trama y por su excelente animación. Pero también hay que tener en cuenta que también obtuvo críticas negativas de algunos de los usuarios de Netflix, como que era excesivamente larga y en ocasiones un poco confusa, y no obtuvo la repercusión en la audiencia que el creador de esta serie y la plataforma de streamin esperaban.