‘Terminator Zero’: esto es lo que necesitas saber antes de empezar la serie que Netflix estrena hoy

En una actualidad en la que ya se presienten los peligros de la inteligencia artificial, resucitar la franquicia de Terminator parece algo tan oportuno como irónico. Sobre todo, teniendo en cuenta que Netflix, la encargada de producir una nueva historia en torno al universo creado por James Cameron es la principal valuarte de la utilización y recopilación de datos para la creación de contenido. Por lo que seguramente, en el argot de este relato sobre un futuro postapocalíptico dominado por las máquinas, «la gran N roja» bien podría ser la Skynet de la industria audiovisual. No obstante y dejando de lado la parte aguafiestas del asunto, lo cierto es que la serie Terminator Zero ha levantado pasiones gracias al acabado anime de su propuesta, la cual por otra parte le siente francamente bien dentro de esta tendencia hacia la orientalización de la animación que están viviendo las plataformas en la actualidad.

Ahora bien, las constantes idas y venidas de la saga han llevado a que incluso los fans más acérrimos vayan un tanto perdidos sobre el punto en el que se encuentra esta historia de cíborgs y viajes en el tiempo . ¿De qué trata Terminator Zero? ¿Debemos ver alguna de las películas anteriores? ¿En qué punto cronológico se encuentra la historia? En un mundo en el que las siglas IA se sienten como una sombra gigante sobre el avance tecnológico, y hasta donde cualquier persona de a pie le pregunta nimiedades al ChatGPT, la creación conjunta de Mattson Tomlin (guionista de la futura secuela de The Batman) y Masashi Kudo (escritor del célebre videojuego Shadow of the Colossus) cae de pie en un catálogo necesitado de nuevo contenido original de calidad. Así, a continuación desengranaremos toda la maquinaria narrativa necesaria para disfrutar al 100% de la esperada serie que aterriza hoy en el catálogo de la empresa liderada por Ted Sarandos.

‘Terminator Zero’ respeta el canon

En un Hollywood en el que parece imposible no recuperar a los personajes clásicos para despertar el llamado efecto nostalgia para reeenganchar a la audiencia, resulta bastante meritoria la apuesta de los nuevos showrunners por partir de personajes completamente nuevos como protagonistas. Eso sí, Terminator Zero respetará el canon de las películas vistas hasta ahora, ambientándose paralelamente en dos épocas diferentes; 2022, con una guerra entre humanos y máquinas liberadas y 1997, momento del despertar consciente de Skynet y su preparación para la guerra inminente contra la población.

Entre esa dualidad temporal se encuentra la protagonista Eiko, una soldado de la resistencia que ha sido enviada al pasado para proteger al científico Malcolm Lee y frustrar así, un ataque inminente. Paralelamente a las cuestiones morales del propio creador, él y sus tres hijos deberán huir con la ayuda de la preparada protagonista, capaz de escabullirse (no sin problemas) de un implacable asesino del futuro. Por supuesto, Terminator Zero repite la fórmula ultrafagocitada de la propiedad intelectual aunque según Tomlin recupera el clima de terror y ciencia ficción del material original de 1984:

«Hay una versión completamente válida de la franquicia Terminator en la que este es sinónimo de Jason y Freddy, donde es un implacable asesino en serie. Hay un poco de Viernes 13 aquí. Hay un poco de Michael Myers».

Creada por el estudio de animación nipón Production IG, responsable de títulos como Attack on Titan, Psycho-Pass o Ghost in the Shell, la serie cuenta con un contrapunto de voces originales en inglés, donde encontramos a Sonoya Mizuno (Ex Machina), Timothy Olyphant (Justified) y Rosario Dawson (Ashoka).

¿Es necesario ver alguna película?

Teniendo en cuenta que la saga cuenta con seis largometrajes y una serie de televisión, podría parecer que el «lore» narrativo de esta lucha eterna entre la humanidad y las máquinas requiere de un visionado conjunto de la obra. En cambio, en realidad Terminator Zero ha sido creada para que la puedan disfrutar tanto los fans acérrimos de la IP como aquellos que abandonasen la historia hace ya más de 30 años.

Su fecha de estreno programada para el presente 29 de agosto tampoco es casual, pues el apunte en el calendario es una referencia a la fecha aludida en la trama, donde comenzó el conflicto belico por la supervivencia de los humanos.

¿Qué dice la crítica?

Por el momento sólo encontramos halagos entre las opiniones de la prensa especializada. La mayoría de ellas alude a que la serie es una suerte de homenaje a las dos primeras entregas con una marcada reflexión moral sobre las problemáticas y las consecuencias de los avances tecnológicos.

Con ocho episodios y una duración de 25 minutos por capítulo, Terminator Zero ya está disponible de forma completa en el catálogo de Netflix.