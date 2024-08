La predicción de James Cameron que todo el mundo ignoró en 1984: se empieza a cumplir

James Cameron es un visionario que en 1984 hizo una predicción que ahora se empieza a cumplir, 40 años después. Este director de cine se ha convertido en todo un referente, es capaz de sorprender al público con una serie de elementos que nos dejan pegados a la butaca del cine. Sus películas cuidan hasta el más mínimo detalle y quizás acaben siendo tan realistas que ahora estamos empezando a ver parte de ese futuro apocalíptico que todo el mundo ignoró en aquellos maravillosos años 80.

Han pasado 4 décadas en las que el mundo es radicalmente distinto a como era. Tanto ha cambiado que quizás estamos siendo parte de una especie de novedad importante o de nueva realidad a la que nos enfrentamos. En aquellos días llegó una película de James Cameron que nos dejó sin habla. Sigue siendo hoy en día un referente y el punto de partida de una de las sagas más importantes en nuestro país. Nadie podría imaginar que se acabarían convirtiendo en una realidad este tipo de película de ciencia ficción que ponía los pelos de punta a más de uno.

Todo el mundo ignoró en 1984 esta predicción de James Cameron

Los años 80 fueron el inicio de un cambio que llegó poco a poco. Avanzábamos ante una tecnología que se iba imponiendo poco a poco. Llegaron los primeros ordenadores que prometían hacer el trabajo de varias personas o hacer las tareas diarias más sencillas. Se podía escribir con ellos o incluso hacer complejas cuentas.

Lo que hace unos años lo hacían las personas, empezaban a ser una realidad de la mano de unos sistemas que por aquel entonces James Cameron vio su potencial. Nadie en aquellos tiempos imaginaria una sociedad que está conectada a un teléfono que puede alejarlos de una realidad que todos debemos vivir.

Sin duda alguna la tecnología nos ha hecho la vida más fácil, pero también nos la ha complicado en algunas posiciones que quizás nunca antes hubiéramos imaginado. Sin duda alguna estamos ante un importante cambio que Cameron vio llegar y que adelantó en una de sus películas más aplaudidas. Terminator fue una de las películas que impresionó a una generación que poco imaginaba que esa inteligencia artificial que aparece en la película sería unos años una realidad. Un profeta que realizó una predicción que difícilmente debemos pasar por alto.

Se empieza a cumplir la previsión de James Cameron

El experto James Cameron no dudó en el año 1984 en empezar a ver llegar signos de una inteligencia artificial que se ha convertido en una realidad. En una reciente entrevista realizada, se ha puesto todas las medallas de lo que había visto venir en un Terminator que ya hablaba de los posibles riesgos de una Inteligencia Artificial que vemos ahora llegar.

Según explica: «El cineasta canadiense ganador del Oscar James Cameron dice que está de acuerdo con los expertos en el campo de la inteligencia artificial en que los avances en la tecnología representan un grave riesgo para la humanidad. Cameron, quien ha sido aclamado por la crítica por sus películas “Titanic” y “Avatar”, entre otras, está en Ottawa el martes para inaugurar una exhibición de Canadian Geographic sobre sus hazañas de exploración de aguas profundas. También dirigió y coescribió la película de acción y ciencia ficción de 1984 “Terminator”, sobre un asesino cyborg, y CTV News le preguntó sobre sus pensamientos sobre las predicciones recientes sobre el futuro de la IA. Muchos de los llamados padrinos de la IA han emitido recientemente advertencias sobre la necesidad de regular la tecnología que avance rápidamente antes de que represente una amenaza mayor para la humanidad. «Comparto totalmente su preocupación», dijo Cameron al corresponsal político jefe de CTV News, Vassy Kapelos, en una entrevista exclusiva para Canadá antes de una conversación con su mentor de mucho tiempo, el Dr. Joe MacInnis, el martes. “Les advertí en 1984 y no me escucharon”, dijo».

Sigue la entrevista: «Cameron dijo que es importante evaluar quién está desarrollando la tecnología y si lo están haciendo con fines de lucro (“enseñando la codicia”) o para la defensa, lo que él llamó “enseñando la paranoia”. «Creo que el mayor peligro es la utilización de la IA como arma», afirmó. «Creo que entraremos en el equivalente a una carrera armamentista nuclear con la IA, y si no la construimos, los demás seguro que la construirán, y entonces la situación se intensificará». “Podrías imaginar una IA en un teatro de combate, con todo el asunto combatido por las computadoras a una velocidad a la que los humanos ya no pueden intervenir, y sin posibilidad de reducir la intensidad». Por lo que, es un auténtico visionario que no ha dudado en exponer su visión de la realidad.