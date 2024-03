5 cosas que puedes hacer con ChatGPT y que quizás no sabías

La inteligencia artificial sigue dando pasos de gigante y quizás sea ChatGPT una de las aplicaciones más conocidas en este sentido. Utilizar esta herramienta abre la puerta a nuevas posibilidades y en este articulo deseo mostrarte 5 cosas que puedes hacer con Chat GPT y que quizás no sabías.

Haz estas 5 cosas con ChatGPT

Con ChatGPT tienes muchas más opciones que chatear con esta herramienta, responder a curiosidades o crear un texto. Dependiendo de la versión que uses, puedes ampliar mucho más el campo. En este sentido, la herramienta es gratis para cualquier usuario registrado, que pasa a utilizar la versión 3.5. Si tienes necesidades más complejas, la versión de ChatGPT 4 es para ti, si bien tiene un precio de unos 22,55 euros al mes. Pero te indico qué es aquello más sorprendente que puedes hacer.

Traducir un texto

Quizás sea una de las funciones más útiles. Ya no es necesario que emplees la opción de Google u otras herramientas, porque ChatGPT soporta muchos idiomas y la rapidez es asombrosa. Eso sí, no pierdas el foco nunca, porque se trata de una traducción automática que puede estar sujeta a fallos o interpretaciones no válidas.

Crear imágenes

Esta posibilidad es para los usuarios de pago, pero no deja de ser una opción perfecta para los creadores de contenido, básicamente porque las posibilidades son infinitas, en la que he pedido a ChatGPT que genere una imagen de un perro saltando sobre un molino. ¿En qué banco de imágenes puedes encontrar una creación así?

Leer y resumir un documento

Tan sencillo como adjuntar ese documento en cuestión y pedirle que lo lea y resuma. Para esos momentos en los que el tiempo apremia y necesitas conocer de qué trata aproximadamente ese informe que tienes sobre la mesa.

Que planee tu viaje

Tienes unos días de vacaciones y no quieres calentarte mucho la cabeza sobre cuáles son los sitios recomendados para ver o dónde comer. Pídele a ChatGPT que lo haga por ti. Puedes además afinar las recomendaciones con cosas tan especiales que busque monumentos en los que las las personas con problemas de movilidad se puedan sentir cómodas. O incluso, sitios en los que ir al baño sin tener que pagar.

Elabore un menú semanal

¿Se te acaban las ideas sobre lo que comer cada semana? ¿Repites platos y estás cansado de los macarrones con tomate y los filetes de merluza rebozados? ChatGPT te ayuda y además, puedes ajustar el menú a tus necesidades, o pedirle que evite ciertos alimentos. Una ayuda inestimable.

Por todo esto, la herramienta ChatGPT es un recurso excelente que nos ayuda en muchas situaciones, pero hay muchas más. No dejes de echarle un vistazo, puedes emplearle desde cualquier ordenador o tablet, incluso tiene app para dispositivos Android y para iPhone.