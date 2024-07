Ridley Scott cree que Hollywood debe «adoptar» la IA: ¿Utiliza ‘Gladiator 2’ esta tecnología?

El debate mundial sobre la inteligencia artificial ha traído mucha cola y no, no tiene pinta de cerrarse próximamente. Con miembros de la industria ferozmente en contra de esta tecnología y con un Hollywood que sufrió las dos mayores huelgas de su historia en parte por este motivo, no hay mes en el que el tema no provoque un enfrentamiento en foros y redes sociales. Ahora el turno le ha llegado a Ridley Scott, quien acaba de asegurar la necesidad de la industria por adoptar la IA, especialmente considerando lo necesaria que podría volverse en las labores de postproducción y en el campo de los efectos digitales. Una innovación que el propio cineasta británico parece haber utilizado en su última película, Gladiator 2.

Publicado hace poco más de un mes, el primer tráiler de la esperada secuela revolucionó las redes. Críticas a parte por la utilización de la música rap en el material promocional, hubo varios aspectos que llamaron la atención de los fans. El primero por supuesto la aparición de Paul Mescal, pero también el que será su principal rival a batir, el Marco Acacio al que da vida Pedro Pascal. Aunque claro, lo más sorprendente fue ver las naumaquias y el imponente rinoceronte al que se enfrenta el protagonista sobre la arena de combate. Una criatura que el director de Blade Runner lleva queriendo implicar como idea desde que la continuación se manejó como una posibilidad a principio de los 2000. Sin embargo, la tecnología por aquel entonces no hacía nada sencillo que la aparición del animal africano. Al menos, no de forma creíble. La cinta original se estrenó hace casi 25 años y en la actualidad, la tecnología ha cumplido el sueño del nominado al Oscar.

¿’Gladiator 2′ tiene un rinoceronte de IA?

En teoría, para la escena de Gladiator 2 en la que Mescal lucha contra un rinoceronte, Scott sugirió en su última entrevista que el equipo había terminado utilizando la IA para dar vida al imponente mamífero. El realizador explicó que su equipo construyó un rinoceronte «de ocho ruedas, impulsado digitalmente» y que en realidad era bastante práctico al ser de plástico. Por lo que aseguran desde las fuentes internas de la producción, ni siquiera el actor de Aftersun pudo resistirse a subirse a bordo de la maqueta hecha a escala. A pesar de haber podido ver un único adelanto, lo cierto es que la bestia luce espectacular desde los propios movimientos, hasta la mismísima piel. Un acabado que le ha servido al director para revalorizar y ensalzar la polémica tecnología, apuntando a que es algo que el negocio audiovisual debería abrazar.

«La informatización y la inteligencia artificial son aspectos que hay que aceptar. Puedo hacer que una computadora lea casa molécula y cada arruga de un rinoceronte y luego cortarla en un trozo grueso de plástico, exactamente como el cuerpo de un rinoceronte, que luego se adapta a la forma de un esqueleto», explicaba el responsable de títulos tan legendarios como Alien o Black Hawk derribado.

En la entrevista concedida a la revista Empire, Scott no dio más detalles sobre qué tipo de tecnología se utilizó en la película, ni dijo que incorporaba inteligencia artificial específicamente para la creación de su rinoceronte en Gladiator 2. El interés sobre la secuela parece corresponder a la inversión de casi 300 millones de dólares realizada por Paramount Pictures. Un presupuesto intensificado por las huelgas de Hollywood y porque según cuenta el propio narrador, la historia cuenta con la que probablemente sea la secuencia de acción más grande que haya hecho jamás en su carrera. Viendo de reojo su currículum fílmico, eso es mucho decir.

No siempre estuvo a favor de la tecnología

Al igual que en muchas de sus películas, donde abordó la problemática de las inteligencias artificiales, Scott no siempre ha estado de acuerdo con el uso de la IA. De hecho, en una entrevista con la Rolling Stone a finales de 2023, contó cómo esta era «peligrosa» y similar a una «bomba atómica».

Tendremos que esperar para confirmar si finalmente el director utilizó algún tipo de nueva tecnología en el desarrollo de Gladiator 2, cuando la cinta se estrene el próximo 15 de noviembre. Además de Pascal y Mescal, la historia contará con un elenco de nuevas caras reconocibles, entre las que podremos encontrar a Denzel Washington, Joseph Quinn y Fred Hechinger. Por otro lado Connie Nielsen y Derek Jacobi repetirán sus antiguos roles que ya conocimos en la primera entrega.