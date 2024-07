El tráiler de ‘Gladiator 2’ no está gustando tanto como se esperaba por estos motivos

«Que ganas de ver Gladiator 2» no era una frase especialmente recurrente después del anuncio de la continuación por parte de Paramount Pictures en 2022. Sí, la primera entrega fue un éxito comercial y la única propuesta que le ha valido la gloria a Ridley Scott en los Oscar, pero a diferencia de otras secuelas tardías el regreso a la arena de los luchadores romanos tenía un principal problema: su eterno y adorado protagonista no podía aparecer. Si a eso le sumas un presupuesto desorbitado y la tendencia peyorativa de Scott con la taquilla, las previsiones más nefastas podrían augurar un desastre sin precedentes. Sin embargo, su gran selección de casting y el espectacular tráiler de la semana pasada cambiaron esas tornas a través de una épica que parecía beber directamente de la esencia del filme protagonizado por Russell Crowe. Pero, pese a todo ese espectáculo circense, esta segunda parte de 300 millones de dólares ha recibido ciertas críticas por varios aspectos de este primer material promocional.

En cuanto a números, Gladiator 2 no ofrece ninguna duda a nivel de interés y expectación. El tráiler acumula 1,9 millones de visualizaciones en la versión española y 15 millones de reproducciones en el canal de Youtube oficial de la major. Ese ruido mediático no ha tenido de momento su eco en la eternidad, pero si en las redes sociales, donde tanto el largometraje como sus protagonistas fueron trending topic en X (red social anteriormente conocida como Twitter). No es para menos, pues el elenco es los suficientemente popular como para generar de por sí, un interés mayúsculo. Para empezar porque la continuación supone el salto al cine comercial de la estrella del celuloide indie, Paul Mescal. Pero también, por la presencia de Pedro Pascal, quien es quizás el actor más querido por el público en este momento, gracias a sus papeles en juego de Tronos, The Mandalorian y The Last of Us. Y entonces…¿por qué el adelanto está generando opiniones negativas por parte del público?

Pedro Pascal y Paul Mescal en ‘Gladiator 2’ (Paramount Pictures/cortesía Variety).

‘Gladiator 2’: polémica por el rap

Las altas expectativas con la repercusión en redes de Gladiator 2 deberían contenerse si nos paramos a analizar ciertos patrones de los datos del tráiler. Por ejemplo, a pesar de tener esa cantidad de millones de reproducciones, sólo 148.000 le han dado a «me gusta», mientras que los dislikes son una amplia mayoría que hace una semana ya obtenían más de 125.000 «clicks». El motivo, a raíz de ver los comentarios en el vídeo y las publicaciones en las diferentes redes son variados. Pero la mayoría de ellos se centran en la poca necesidad que había de seguir la historia y sobre todo, en lo poco que ha gustado la elección musical de rap para dar ritmo a las vertiginosas escenas de acción en el Coliseo.

A raíz de ver algunos comentarios, se puede apreciar que el tema de Jay Z no pega nada con la ambientación del proyecto e incluso algunos aseguraban a modo de broma que los productores ejecutivos habrían querido poner dicha canción debido a la presencia de Denzel Washington en el casting. Aunque en realidad, debemos señalar que habitualmente estas canciones comerciales no terminan apareciendo en el metraje final, siendo tan solo un reclamo publicitario. Lo más probable es que Gladiator 2 termine teniendo una banda sonora original similar al relato original. Por último, otro de los aspectos que no ha gustado a los fans es la cantidad de datos e información que revela el primer acercamiento audiovisual a la historia.

Ridley Scott: ¿su regreso a lo más alto?

Nadie duda que la carrera de Ridley Scott es una de las más prolíficas de la historia del cine reciente. El cineasta británico es el autor de producciones de la talla de Alien, Blade Runner, El reino de los cielos, American Gangster y muchas más películas legendarias que han marcado un antes y un después en el séptimo arte moderno. No obstante, su nivel incansable de trabajo le ha llevado a rodar unas cinco películas en seis años, cosechando en su mayoría unos resultados peyorativos en la taquilla. Especialmente bochornosos a nivel económico han sido sobre todo sus dos acometidas dentro del cine de época bélico, en el que ha generado muy poco público en las salas y por tanto pérdidas económicas para los estudios. Hablamos cómo no de El último duelo y Napoleón. Con un presupuesto de 200 millones, el biopic del general francés fracasó al igual que dos años antes lo hizo el filme medieval de Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer, siendo una cinta que cosechó unos paupérrimos resultados de 30 millones en el box office internacional.

Gladiator 2 se estrenará el próximo 15 de noviembre, siendo esta la última oportunidad para que Scott vuelva a posicionarse como el rey de la cartelera mundial.