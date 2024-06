Un verano de cine: los mejores estrenos que no te puedes perder esta temporada estival

Del revés 2 ha terminado siendo un gran respiro para la taquilla internacional, convirtiéndose seguramente en una de las pocas películas que sobrepasen la barrera de los 1.000 millones de dólares en la taquilla internacional. Pero a pesar de los magníficos resultados de la secuela de Pixar, este verano el cine va a tener que ponerse las pilas si quiere conseguir atraer al público a las salas. Y lo cierto es que no será por expectación y calidad. Estos son los estrenos más esperados que llegarán al cine en la temporada estival:

Un verano de cine con grandes estrenos

‘Un lugar tranquilo: día 1’ (27 de junio)

La expectación está a flor de piel con la precuela de la franquicia Un lugar tranquilo. Aunque aquí, John Krasinski no se pondrá tras las cámaras como en las dos anteriores entregas de la saga. Narrar el spin-off en el que no aparece la familia Abbot corre a cargo de Michael Sarnoski (Pig), contando con un reparto que tendrá como protagonistas a Lupita Nyong’o y Joseph Quinn, además de volver a contar con el personaje de Djimon Hounsou, presentado en la secuela.

En Un lugar tranquilo: día 1 conoceremos a Sam (Nyong’o), una mujer que trata de sobrevivir a una invasión de alienígenas en la ciudad de Nueva York. Las criaturas son las mismas que conocimos en las dos historias anteriores ,pero la principal diferencia es que los humanos aquí todavía no conocen sus oídos ultrasónicos.

‘Kinds of Kindness’ (28 de junio)

Yorgos Lanthimos, el autor más irreverente del cine europeo volvió a brillar en la pasada edición de los Oscar con Pobres criaturas. Ahora, en tiempo casi récord, vuelve a estrenar una nueva película acompañado de su ya inseparable Emma Stone, Margaret Qualley y Jesse Plemons. Precisamente, este último se llevó la Palma de Oro al Mejor actor en el Festival de Cine de Cannes.

Kinds of Kindness es una fábula que narra tres historias diferentes. La de un hombre que intenta retomar las riendas de su vida. Un policía aterrado por el regreso de su mujer anteriormente desaparecida en el mar y una mujer que está decidida a encontrar a alguien con un don especial.

‘Gru 4’ (3 de julio)

Por supuesto, Gru 4 tiene pinta de ser una un título clave en este verano de cine. De las pocas, junto a Deadpool y Lobezno que podrá competir en números con Del revés 2. La gran película familiar del mes de julio nos devuelve a la familia de Gru, quien tiene la nueva incorporación en esta ocasión del pequeño Gru Junior. El antihéroe reconvertido en defensor de su ciudad tendrá que enfrentarse en esta ocasión a una nueva némesis: Maxime Le Mal. La familia tendrá que darse a la fuga.

‘Bikeriders’ (12 de julio)

En cuanto a reparto, los motoristas de Bikeriders no tienen rival. Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy completan un reparto, bajo la dirección del siempre genial Jeff Nichols. Basada en el libro de fotografías de Danny Lyon, La sinopsis repasa el nacimiento y desarrollo de un club de moteros en los 60 que poco a poco, comenzó a desarrollar una espiral incontrolable de violencia.

‘Twisters’ (17 de Julio)

Nadie esperaba mucho de ella durante el desarrollo de su producción, pero la confección de su equipo técnico, el casting y su predilección por la utilización de muchos efectos prácticos han ido alimentado un interés genuino por esta revisión de la cinta de catástrofes que ya brilló en el cine de los 90. Daisy Edgar-Jones y Glen Powell protagonizan esta historia de aventuras y supervivencia.

‘Deadpool y Lobezno’ (25 de julio)

El cine de superhéroes podría parecer extinto, pero la expectación general que existe con Deadpool y Lobezno la convertirá sin duda en la película de verano imprescindible en las salas. Las previsiones auguran que superará la barrera de los 1.000 millones de dólares. Si los fans ya tenían ganas de volver a ver al mercenario bocazas, el regreso de Hugh Jackman al papel de Lobezno ha terminado por batir récords tanto en el visionado del tráiler como en la preventa de entradas.

‘Longlegs’ (2 de agosto)

¿Tenemos a una nueva El silencio de los corderos en camino? El thriller dirigido por Oz Perkins tiene como protagonista a Maika Monroe (It Follows) persiguiendo a un siniestro asesino. Sabemos que Nicolas Cage tiene un misterioso papel del que todavía no hemos visto una sola imagen.

‘Alien: Romulus’ (15 de agosto)

Por su tráiler, nos dio la sensación de que la franquicia Alien había recuperado esa esencia por el terror perdida con las precuelas nacidas de Prometheus. Ridley Scott le ha dado el visto bueno al trabajo del director uruguayo Fede álvarez, el cual tiene como protagonista a la joven estrella Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War). La historia se situará cronológicamente entre Alien y Aliens.

‘MaXXXine’ (23 de agosto)

Final de la trilogía slasher de Ti West, conformada por X y su precuela, Pearl. Mia Goth recupera a su personaje de Maxine, la superviviente de los sangrientos incidentes sucedidos en la anterior cinta. En esta ocasión, aparte de brillar en Hollywood, tendrá que hacer frente a un peligroso asesino de jóvenes actrices.