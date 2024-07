‘Gladiator 2’: las 5 claves que necesita la secuela para no ser un desastre en la taquilla

El verano casi nos ha traído ya la mitad de los títulos más esperados a la cartelera. Una taquilla que ha vivido una noria de emociones, desde el fracaso temprano de El especialista y Furiosa, hasta el fenómeno mundial que ha supuesto para las salas la llegada de Del revés 2. Todavía quedan proyectos atractivos para la exhibición como Deadpool y Lobezno o Alien: Romulus, pero cada vez son más los cinéfilos que cuentan los días para poder ver Gladiator 2. El regreso al Imperio Romano no contará con Russell Crowe ni con Máximo Décimo Meridio, pero en cambio, se ha rodeado de un elenco de estrellas espectacular capitaneado por Paul Mescal. El intérprete irlandés no estará precisamente solo en el regreso al Coliseo, sino que la producción de Paramount contará con todo un reparto lleno de estrellas.

Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn acompañarán a un Mescal que ha robado todas las miradas en las primeras imágenes promocionales del proyecto. Por lo poco que sabemos de su historia, Gladiator 2 estará ambientada 25 años después de los acontecimientos que conocimos en el filme de 2001, pero en esta ocasión, la historia estará centrada en Lucius (Mescal), el hijo de Lucilla. A la madre de este la volverá a interpretar Connie Nielsen. En una época de bonanza para la exhibición, el regreso de Ridley Scott al Imperio Romano sería un éxito asegurado. En cambio, en la actualidad se dan fracasos tan inesperados que incluso una producción como esta podría ser un desastre en la taquilla. Estas son las cinco claves que tendrá que evitar Gladiator 2 si quiere ser un producto rentable para la Paramount:

1-‘Gladiator 2’: el enorme presupuesto

Rentabilizar las superproducciones nunca había sido tan complicado para las grandes compañías. Cuestión que cobra una importancia mayor cuando el presupuesto es tan desorbitado como lo que al final ha costado Gladiator 2. La continuación se iniciaba con una partida presupuestaria de 140 millones de dólares y sin embargo, los problemas en el rodaje han duplicado la inversión de la Paramount y finalmente, estamos ante una cinta con un presupuesto de 300 millones de dólares. Ese es precisamente, el primer handicap con el que cuenta una historia que deberá reunir al menos 600 millones de dólares en el box office para comenzar a dar beneficios al estudio.

2-La tendencia negativa de Ridley Scott

Hubo un tiempo en el que hablar de un título dirigido por Ridley Scott significaba liderar la cartelera con recaudaciones pasmosas. Alien recaudó 184 millones de dólares y sin irnos más lejos, la propia Gladiator logró 457 millones. Esa presencia en el aparato comercial hace tiempo que abandonó a la figura del realizador y los últimos años, lleva una tendencia negativa impropia de su calidad como cineasta. La casa Gucci, El último duelo y Napoleón han sido desastres comerciales. Pese a todo, el regreso a la eternidad de la arena y el combate podrían convertirle de nuevo, en un emperador para las arcas de Hollywood.

3-Una dura competencia de cine familiar

Hace algunas semanas, supimos que Universal Pictures había decidido adelantar el estreno de Wicked. De esta forma, el esperado musical precuela de El Mago de Oz llegará a la cartelera el mismo fin de semana que Gladiator 2. Circunstancia que en redes ya se ha comparado con el fenómeno “Barbenheimer” del pasado año, cuando Barbie y Oppenheimer se retroalimentaron hasta convertirse en “el rey y la reina del baile” en la recaudación del 2023. No obstante, esto podría no funcionar de la misma forma que con la adaptación de la muñeca y el biopic del físico. Wicked podría llegar a recortar los beneficios del filme de Scott. Para más inri, Gladiator 2 deberá enfrentarse a la superproducción Red one, protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans y dos semana después, a Vaiana 2.

4-Superar el espíritu de Máximo

Muchos de los argumentos esgrimidos para confiar en el futuro pelotazo económico de la secuela, señalan que Top Gun: Maverick logró superar cualquier barrera temporal y alzar el vuelo en la taquilla. Pero, a diferencia de la vuelta de los mejores pilotos de la Marina, Gladiator 2 no podrá contar con la esencia de la cinta anterior (buena parte de su éxito fue la presencia de Tom Cruise). El personaje de Russell Crowe está muerto y la sed de venganza que rodeaba el filme tendrá que ser cubierto por Paul Mescal. A su favor, el intérprete irlandés tiene una legión de fans imparable que lo llevan a ser uno de los actores más queridos y reconocibles de la actualidad.

5- Luchar contra los fallos históricos

A Scott es algo que particularmente le da bastante igual. Si bien, por otra parte, los fallos históricos son un arma arrojadiza que los críticos utilizan para desacreditar su obra. Algo que no le sucedía en el pasado, pero que en la actualidad parece haber adquirido un cariz relevante para la audiencia, hasta el punto que hay quien asegura que esas inexactitudes e invenciones terminan alejando al público de las salas.