Es la mejor serie de acción de Netflix y estrena su tercera temporada en pocos días: «Es muy adictiva»

Como todo fanático de las plataformas de streaming reconoce, la «gran N roja» no busca especializarse en ningún campo o género del audiovisual. Algo que la diferencia por ejemplo de HBO, cuya tradición narrativa ha tenido durante muchos años como eje central, el drama familiar y el thriller criminal. La líder del mercado de vídeo bajo demanda quiere conquistar los dramas de época con Los Bridgerton, el western con Érase una vez el Oeste o la ciencia ficción con El problema de los 3 cuerpos. Ahora, tres años después de su primera temporada y tras un año de la segunda, la mejor serie de acción de Netflix regresa al catálogo con otra adrenalínica historia de espionaje: los nuevos capítulos de El agente nocturno se lanzarán dentro de pocos días.

La presentación en 2023 del serial funcionó como un éxito antológico para la compañía, rompiendo varios récord de audiencia. Tanto es así que la primera temporada ocupa el puesto número 10 de las series más vistas en historia de Netflix. Ahora mismo acumula 98 millones de visualizaciones, las cuales crecerán todavía más con la llegada de los siguientes episodios. Por descontado, esa viralidad le ha otorgado una evidente confianza por parte de la marca que dirige Ted Sarandos. La serie de acción original de Netflix tiene el futuro asegurado, pues El agente nocturno ya está renovada para una cuarta temporada sin ni siquiera haber visto cómo reaccionan los suscriptores al nuevo caso de Peter Sutherland. Una nueva misión que llevará al espía por Nueva York, Washington y destinos internacionales exóticos como Ciudad de México, Estambul y la República Dominicana.

Regresa la serie de acción más viral de Netflix: ‘El agente nocturno’

El regreso nos vuelve a poner en la piel de Peter, quien en esta ocasión debe hacer frente a una conspiración global que comienza con el atentado sobre un avión. La misión principal lleva al protagonista a rastrear a un agente del Tesoro vinculado a un asesinato de alto nivel.

Al igual que sucedió con la segunda temporada, esta última ronda de episodios ya no parte de la novela homónima de Matthew Quirk que dio origen a la serie. Una de las principales novedades tienen que ver con el reparto, donde Rose (Luciane Buchanan) ya no formará parte del elenco. En cambio, encontramos a toda una ristra de caras nuevas como Genesis Rodriguez, Jennifer Morrison, Stephen Moyer y David Lyons. Por supuesto, Gabriel Basso (Jurado Nº2) vuelve a encarnar al héroe de acción titular. El último adelanto promete otras grandes dosis de acción trepidante.

¿Cuándo se estrena?

La serie de acción por antonomasia de Netflix llegará a la plataforma el próximo 19 de febrero, teniendo de golpe otros 10 capítulos de El agente nocturno. A diferencia de otras ficciones célebres, la creación de Shawn Ryan no dividirá su tercera temporada en varias rondas de episodios.