Juanma Moreno reconoce en ‘El Hormiguero’ que fue a terapia tras la tragedia de Adamuz: «Me quebró»

Hoy lunes 9 de marzo, Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular andaluz, se ha estrenado como invitado de El Hormiguero en Antena 3. Allí, ante Pablo Motos, el político ha confesado, entre otras muchas cosas, que tras el accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas, ha tenido que pedir ayuda profesional psicológica por el trauma que le creó lo que vio allí.

El dolor por la tragedia de Adamuz

Por primera vez en El Hormiguero ha acudido Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular andaluz. Entre otras muchas cosas, el político ha hablado del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, que dejó 46 víctimas mortales.

“Venía de Zaragoza, cuando llego a mi casa, me informan de que un tren ha descarrilado y pocos minutos después se me informa desde el consejo de presidencia”, ha relatado Moreno Bonilla a Pablo Motos, haciendo referencia al momento en el que supo de la tragedia.

El de la Junta de Andalucía ha concretado lo que vio al llegar al lugar donde ocurrió la tragedia de Adamuz: «Llego a la zona 0 y lo que me encuentro es calzado, comida de bebés, apuntes, prendas llenas de sangre y, sobre todo, los cadáveres».

Esta visión fue algo completamente aterrador para el político popular, por lo que, ante Pablo Motos, ha confesado que: «Esas imágenes se me quedaron impactadas, pero sobre todo, más que el impacto, fue cuando conocí a las familias de las personas que había allí».

A partir de esa experiencia, Moreno Bonilla, se ha abierto en canal desde el programa más visto de la televisión nacional y ha admitido lo siguiente: «Esa conexión de vidas truncadas a mí me quebró, me ha creado un punto emocional duro hasta el punto de que he tenido que acudir a un psicólogo».

¿Quién es Juanma Moreno Bonilla?

Nacido en Barcelona en 1970, pero malagueño de adopción desde sus primeros meses, Moreno proviene de un entorno humilde: nieto de jornaleros del Valle del Guadalhorce, creció en una familia trabajadora que gestionaba un negocio local de ultramarinos. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por el esfuerzo y la educación; mientras ayudaba a sus padres, Moreno cursó estudios que más tarde le permitirían desarrollar una carrera política sólida y constante. Inició su actividad pública en el ámbito local, como concejal en Málaga, para luego escalar a cargos nacionales, incluyendo diputado en el Congreso y secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Su liderazgo en Andalucía se consolidó en 2014 al asumir la presidencia del PP andaluz, y cuatro años después alcanzó la presidencia de la Junta, rompiendo con más de tres décadas de gobiernos socialistas. En 2022 refrendó su posición con una histórica mayoría absoluta.