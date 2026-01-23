El emotivo encuentro de Moreno Bonilla y ‘el ángel de Adamuz’: «El coraje del pueblo andaluz»

El trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba) ha vuelto a poner de relieve la solidaridad de los españoles y, en este caso, uno de ellos ha cobrado especial protagonismo por su entrega para ayudar a los afectados el día del siniestro: ya se le conoce como el ángel de Adamuz. Se trata de Julio, un joven de 16 años que prestó sus zapatillas a una de las víctimas -que había perdido su calzado con el impacto- y trasladó a otros tantos a hombros en medio del dramático escenario.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no ha sido ajeno al compromiso del joven para ayudar a cuantos lo necesitaran en ese momento, y ha querido felicitarle personalmente. A él y a otro voluntario de la localidad que también se volcó en la tarde del accidente ferroviario. Lo ha hecho en su nombre y en el de la Comunidad que preside.

Así lo ha mostrado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha compartido el momento en su cuenta de Instagram. Un vídeo en el que aparece abrazando a los dos jóvenes y hablando con ellos.

«Tenía que darles un abrazo en nombre de toda Andalucía. Son dos chavales… pero ya son la expresión de la ternura, solidaridad y coraje del pueblo andaluz», ha escrito el dirigente del PP en su red social.

Moreno Bonilla ha terminado su mensaje con una bonita dedicatoria: «Y también la cara y el corazón de un municipio que se ha entregado a las víctimas del accidente desde el primer momento. Sus vecinos se merecen todo».

«Gracias, Adamuz», ha finalizado.