La Guardia Civil tenía localizada desde el lunes la «pieza misteriosa» del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) denunciada como perdida por el periódico The New York Times. Los agentes de criminalística tenían la pieza mapeada desde el pasado lunes a través de sistema de infografía forense 3D que se obtiene a partir de las imágenes captadas por los vuelos de los drones.

El periódico norteamericano difundió en las últimas horas de que un fotógrafo «había encontrado una pieza perdida en un arroyo, y que las autoridades dijeron que encontraron una parte de un tren de la que no se había informado antes». «Los expertos indicaron que el hallazgo podría ayudar a esclarecer la causa de la catástrofe, que ha cobrado 42 vidas», publicó el diario estadounidense.

Según el diario americano: «La gruesa estructura, que un fotógrafo de The New York Times captó el martes por la tarde, no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades. Cuando el martes se les mostraron imágenes y mapas en los que se localizaba dicho bogie, agentes de la Guardia Civil que colaboraban en la investigación en Adamuz, localidad del sur de España cercana a Córdoba, dijeron primero que lo habían estado buscando, y más tarde que sabían de su existencia, pero que no podían hacer comentarios sobre una investigación en curso».

La pieza no tiene gran relevancia

El Times no pudo confirmar de qué tren procedía, si había aterrizado allí el domingo o cómo había llegado hasta ahí.

En realidad, el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil ya había realizado la identificación y reseña de la pieza, en las zonas aledañas a la del accidente de Adamuz, pero debido a su volumen y peso se había dejado en el lugar del hallazgo hasta su posterior retirada tras acometer tareas más prioritarias.

La «pieza misteriosa» de The New York Times, es una de las cientos de evidencias que se están recopilando en el lugar. En cualquier caso el análisis técnico lo realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). En principio, según fuentes del caso, la citada pieza no tiene gran relevancia para los investigadores.