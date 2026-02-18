Dónde ver ‘Cortafuego’: el nuevo thriller del director de ‘No matarás’ con Belén Cuesta

Netflix ha comenzado el año con grandes estrenos. Desde la cuarta temporada de Los Bridgerton a El botín, el thriller de acción viral de Ben Affleck y Matt Damon, pasando por la emisión en exclusiva de El cautivo y la serie de Luis Tosar, Salvador. Sin embargo, hasta ahora las producciones nacionales en el formato del largometraje todavía no habían tenido una gran pieza que abriese el calendario fílmico español del 2026. Cortafuego es la nueva película de Belén Cuesta que promete tenernos pegados a la pantalla, gracias una original propuesta incendiaria en clave de thriller psicológico.

Cortafuego es el tercer título de David Victori, quien debutó en 2018 con El Pacto y que llevaba sin rodar una cinta desde hace más de un lustro, tras el estreno de No Matarás (2020). Antes el de Manresa había sido responsable de filmar vario capítulos de Sky Rojo (2021) y ser el showrunner junto a Jordi Vallejo de la celebrada Tu también lo harías (2023). El regreso al campo de la narración fílmica viene en estos instantes de la mano de la «gran N roja», sin pasar por cines y apoyándose en un elenco repleto de intérpretes conocidos para el público patrio. Cortafuego cuenta con Belen Cuesta como gran protagonista, pero también con actores de la talla de Enric Auquer (Casa en llamas), Joaquín Furriel (Cien años de perdón) y Diana Gómez (Valeria). No obstante ¿de qué trata realmente esta historia que centra su conflicto en mitad de un gran incendio?

‘Cortafuego’: Belén Cuesta va a hacer arder Netflix

Producida por Espotlight Media de la mano de Anxo Rodríguez, la sinopsis oficial de Cortafuego nos pone en la piel de Mara (Cuesta), quien tras la muerte de su marido viaja con su hija Lide (Candela Martñinez), su cuñado Luis (Furriell), la mujer de este (Gómez) y el hijo de ambos (Mike Arias) a una casa de verano en el bosque con la intención de cicatrizar las heridas del pasado. Pero todo se vuelve una completa pesadilla cuando tras una discusión, Lide desaparece sin dejar rastro.

Para más inri, la Guardia Civil suspende la búsqueda después de que un gran incendio se extienda por la zona. Mara no va a irse sin su hija y desobedeciendo cualquier advertencia o protocolo, ella y el resto de la familia decide adentrarse en el bosque. Rodeados por las llamas, sólo podrán contar con la ayuda del guardia forestal de la zona, Santi (Auquer). Aún con el caos a su alrededor, esta madre coraje comienza a sospechar que alguien no dice la verdad en la desaparición de la joven.

Se trata de un guion original en el que el propio Victori ha participado y donde han trabajado guionistas como Javier Félix Echániz (Agallas), Asier Guerricaechevarría (Mano de hierro), Jon Iriarte (En temporada baja) y Jon Iriarte (Cuando dejes de quererme). Con una duración de poco más de hora y media, Cortafuego promete ser una de esas películas que se convierten en tendencia al instante de su estreno y que permanecen durante varias semanas en el top 10 de las cintas más vistas de España.

¿Cuándo se estrena?

Una niña desaparecida, una familia en llamas. ¿Dónde está Lide? ‘Cortafuego’ se estrena el 20 de febrero. pic.twitter.com/Y8DAJD3lCk — Netflix España (@NetflixES) February 17, 2026

Cortafuego llegará a la plataforma de Netflix el próximo 20 de febrero, viernes.