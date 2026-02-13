La serie de Luis Tosar de 8 capítulos que está arrasando en Netflix: un thriller que te engancha desde el minuto uno

Lleva sólo una semana en la plataforma, pero Salvador ya se ha convertido en la serie de Luis Tosar que ningún suscriptor de Netflix debería perderse. Un thriller en clave de cine social que está creado por Aitor Gabilondo, el responsable de otros éxitos televisivos como Patria o Entrevías. La ficción, no ocupa sólo los primeros puestos del top 10 de la «Gran N roja», sino que además es actualmente la séptima producción de habla no inglesa de la marca, más vista en todo el mundo. Pero ¿de qué trata realmente este relato intenso que avisa de los peligros del fanatismo y la radicalización? ¿Su repercusión viral está a la altura de su calidad?

Salvador nos cuenta la historia de un padre conductor de ambulancias, que un día descubre que su hija Milena está metida en un grupo neonazi. Contrastando con los valores completamente antagónicos que este le enseño, intentará por todos los medios comprender cómo la joven ha podido llegar a empatizar con la violencia racista de este colectivo, incluso llegando a acercarse peligrosamente a la banda criminal. La trama arranca en el contexto de un partido entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, donde los White Souls (congregación nazi ficticia) genera una pelea sangrienta en la que el protagonista debe sanar a los heridos. Es ahí donde descubre como Milena, con la que ya no tiene relación desde hace años, está inmersa en una espiral de odio que podría arruinar su vida.

La serie de Luis Tosar en Netflix que todo el mundo quiere ver

Atendiendo a los números internacionales proporcionados por la propia Netflix, Salvador acumula más de 1 millón de visualizaciones desde su estreno el pasado 6 de febrero. Mientras que en España, sólo la última temporada de Los Bridgerton ha conseguido plantarle cara.

Daniel Calparsoro (Cien años de perdón) dirige ocho episodios que componen la temporada, bajo un guion original escrito por el propio Gabilondo, Joan Barbero y Anna Casado. Acompañando a Tosar, en Salvador encontramos a otros rostros reconocibles de la industria española; Claudia Salas, Leonor Watling, Patricia Vico, César Mateo, Alejandro Casaseca, Fariba Sheikhan y Richard Holmes, entre otros.

La historia de un padre que desafía sus límites para descubrir la verdad. ‘Salvador’ llega el 6 de febrero. pic.twitter.com/LOto0efUeq — Netflix España (@NetflixES) January 26, 2026

Recibida con críticas positivas que destacan el ritmo y las grandes actuaciones del casting, el producto es a todas luces una experiencia de entretenimiento válido y bien ejecutado. Entendiendo en todo momento el tipo de contenidos que se generan en la plataforma de Ted Sarandos. Sin embargo, encontramos una pega ponzoñosa que merma algunas de sus principales virtudes: El aleccionamiento moralizante y su maniqueísmo simplista arruinan cualquier tipo de reflexión profunda sobre el tema.

El actor español: fetiche de Netflix

La serie de Salvador no es ni mucho menos, el primer proyecto triunfal de Luis Tosar con Netflix. La relación entre el actor gallego y el terminal se retrotrae al 2019, cuando puso su voz al protagonista de la cinta de animación nominada al Oscar, Klaus. Tras ella, la major californiana ha producido varios largometrajes en los que el tres veces ganador del Goya aparece como estrella. Es el caso de Adú (2020), Código Emperador (2022), El correo (2024).

Netflix también es la responsable de haber creado la serie de Los favoritos de Midas y Hasta el cielo. Pero el idilio en 2026 entre el intérprete no termina con Salvador. En los próximos meses, Tosar coportagonizará junto a Tristán Ulloa, Lobo, la historia del primer asesino en serie documentado en España.