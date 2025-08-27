Es la favorita de los fans de ‘Entrevías’: la serie de 6 episodios de Netflix que es mucho mejor

Si estás buscando en el catálogo de Netflix una serie de misterio, te recomendamos la española El silencio. Un inquietante thriller psicológico creado por Aitor Gabilondo para Netflix que llegó a la plataforma de streaming en 2023 y se ha convertido en todo un éxito de crítica y audiencia. El protagonista de esta serie es Sergio Ciscar, un joven que a los 16 años asesinó a sus propios padres, y desde entonces lleva seis años en prisión sin pronunciar una sola palabra. Cuando sale de la cárcel Sergio tendrá que estar bajo la vigilancia de la psiquiatra forense Ana Dussel, que deberá averiguar si el mutismo del joven se debe al trauma o si es una señal de que su libertad puede resultar un peligro para los que le rodean. Una intensa ficción de misterio que se ha convertido en la favorita de los seguidores de series españolas como Entrevías protagonizada por Jose Coronado y Luis Zahera.

La serie El silencio cuenta con solo 6 intensos episodios de aproximadamente 45 minutos de duración y es una buena opción para los que disfrutan con los thrillers psicológicos en los que nada es como parece y en los que de repente todo cambia radicalmente. Una interesante serie creada y escrita por Aitor Gabilondo que ha sido dirigida por Gabe Ibáñez y Esteban Crespo. Además, la serie El silencio está protagonizada por los actores Arón Piper y Almudena Amor, que dan vida a este conflictivo joven y a la psiquiatra que tiene que descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones.

¿Por qué mantiene ese silencio Sergio desde hace seis años? ¿Logrará la psiquiatra descubrir qué le pasa a Sergio? Esta serie sabe mantener la tensión hasta el último episodio por sus rápidos giros argumentales. El silencio es una buena serie para un maratón de fin semana y para los que disfrutan con los thrillers psicológicos plagados de secretos familiares.

¿De qué trata la serie El silencio de Netflix?

Esta serie cuenta la historia, como hemos comentado, de Sergio Ciscar, un joven que a los 16 años asesinó a sus propios padres. Sergio ha pasado seis años en prisión en los que no ha pronunciado ni una sola palabra. ¿Por qué no habla Sergio? ¿Qué está intentando ocultar?

Sergio termina su estancia en la cárcel, pero queda bajo la vigilancia de Ana Dussel, una psiquiatra forense. Esta profesional tiene que descubrir si su silencia responde al trauma que supuso matar a sus padres o si se trata de algo más peligroso. Pero la psiquiatra se dará cuenta de que Sergio ha ocultado siempre sus verdaderas intenciones y que realmente nadie le conoce.

El silencio es una de esas ficciones en las que nadie es totalmente inocente y en cada episodio surgen nuevas dudas sobre lo que ocurrió la noche que murieron sus padres. ¿Qué ocurrió en realidad esa trágica noche y que es lo que oculta Sergio a la psiquiatra y a todos los que le rodean?

El reparto de esta serie de misterio

El protagonista de esta serie es el actor Arón Piper al que conocemos por su trabajo en Gracia Querejeta 15 años y un día (2013) y su papel de Ander en Élite, la conocida serie original de Netflix. En la serie El silencio el joven actor interpreta el papel de Sergio Ciscar Polo, un papel complicado que el actor borda. La actriz Almudena Amor, a la que hemos visto en las ficciones El buen patrón y La abuela, interpreta el papel de Ana Dussuel

También en el reparto de esta serie están los actores Cristina Kovani como Marta Ortega Saiz, Aitor Luna como Cabrera, Manu Ríos como Eneko, Aria Bedmar como Greta, Ramiro Blas como Natanael Torroja y Mikel Losada como Mikel. Además, El silencio, ha contado con la presencia de los actores Elisabet Gelabert, Jesús Noguero, Pep Tosar, Santiago Molero, Avril e Irene Virgüez, Elena Sáenz, Aitana Redondo y Ernest Villegas, entre otros.

La serie El silencio es una buena opción para los que están buscando una buena ficción de suspense psicológico en el catálogo de la plataforma de streaming. No solo sorprende por la original trama sino por la buena interpretación del actor Arón Pipper que se mete en el papel de este joven silencioso que ha matado a sus padres y que nadie sabe verdaderamente si está arrepentido de lo que ha hecho o no.

Además de esta serie de suspense en Netflix se pueden ver otras ficiones españolas interesantes que enganchan desde el primer episodio como El desorden que dejas, La última noche en Tremor, Intimidad, Inocente, Mentiras o La chica invisible, entre otras. Otra buena opción puede ser Memento Mori, la adaptación de la novela del escritor César Pérez Gelida que está triunfando en Prime Video.