Es la adaptación del mundo del anime más celebrada y su regreso ya tiene fecha de estreno en Netflix

Realizar adaptaciones del anime a títulos de acción real no es una tarea sencilla. A diferencia de las películas de Disney, las series de este subgénero suelen funcionar como historias tremendamente sobrecargadas que, a través de un lenguaje propio, precisan de un acondicionamiento severo en su diseño artístico. Y como bien se ha demostrado a lo largo de la historia reciente del audiovisual con ejemplos como Dragonball Evolution (James Wong, 2009), Ghost in the Shell: El alma de la máquina (Rupert Sanders, 2017) o la serie Cowboy Bepop (Jeff Pinkner y André Nemec, 2021), dichos live action suelen ser un pozo financiero que no termina por convencer a nadie. Sin embargo, todo cambio con la celebrada versión en carne y hueso de One Piece y ahora, el estreno de la esperada segunda temporada ha sido anunciado por Netflix.

Hace escasas horas, la «gran N roja» ha compartido un último avance de la nueva ronda de episodios de la ficción creada por el mangaka, Eiichiro Oda. Supervisada por el propio creador, la irrupción de la primera temporada de One Piece sorprendió tanto a la prensa especializada como a toda una comunidad de fanáticos que ya vivía con escepticismo estas versiones de las plataformas de streaming. Es aquí, donde entra la labor de dos experimentados showrunners como Matt Owens y Steven Maeda. Los cuales no tenían seguramente el reconocimiento académico de otros creadores como David Simon (The Wire) o Vince Gilligan (Breaking Bad), pero si la disciplina de ser responsables de una gran ristra de producciones de relevancia en la historia de la pequeña pantalla. Owens por ejemplo, colaboró en la escritura de capítulos de Luke Cage, mientras que Maeda participó en el libreto de ficciones del impacto cultural de CSI: Miami o Perdidos.

La Grand Line está llena de extraños. Unos te guiarán, otros intentarán matarte 🏴‍☠️🔥

Los sombreros de paja vuelven este 10 de marzo. pic.twitter.com/3yQvPhn70C — Netflix España (@NetflixES) January 12, 2026

La colaboración de los dos, regresa este 2026 con una nuevo arco argumental de One Piece, cuyo estreno está previsto según el reciente adelanto para el día 10 de marzo.

‘One Piece 2’, el estreno más esperado de Netflix

El avance publicado por el terminal se centra en todos los nuevos antagonistas que aparecerán en la segunda temporada. Destacando a David Dastmalchian como Mr.3 y a Lera Abova como Nico Robin. El manga y el anime original están cronológicamente a años luz del imberbe live action, ya que la publicación original de Oda tiene más de 1.160 capítulos. Por lo que sabemos, en los nuevos estrenos podremos ver los arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

The Grand Line grows more unforgiving as new enemies reveal themselves! Baroque Works steps out of the shadows when ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE premieres March 10th! pic.twitter.com/AOoUWM1fcz — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 12, 2026

Netflix ya ha renovado la serie para una tercera temporada, en un año inmenso para el fandom de la propiedad intelectual. Pues tendremos también la continuación del manga y el seguimiento del anime, gracias al arco de Elbaf.

La segunda temporada llevará por nombre Rumbo a la Grand Line. Marcando el gran salto que dará la tripulación del Sombrero de Paja hacia el mar más salvaje en el que según afirmó el legendario pirata Gold Roger, se encuentra su misterioso tesoro cuyo nombre da título a la historia.