Es una de las mejores películas de animación de la década y ya tiene fecha de estreno en Netflix

Puede que en los últimos tiempos no esté creando un material original a la altura mediática de lo que acostumbra, pero como marca, Netflix sigue confeccionando uno de los catálogos más potentes del mundo del streaming. Entre otras cosas porque la empresa liderada por Ted Sarandos y Dan Lin, tiene en su haber casi 6.000 películas, entre producciones de la casa y contenido ajeno. Un torbellino de entretenimiento que en pocos días crecerá todavía más con la llegada de una de las mejores películas de animación de la década. Una que fue capaz de vencer en los Oscar a superhéroes de Marvel e incluso, a una propuesta creada por Pixar.

Hablamos cómo no del último éxito del Studio Ghibli: El chico y la Garza. La cinta parte en inspiración de la novela de 1937 ‘Kimitachi Wa Do Ikiru ka’ (‘¿Cómo vives?’), aunque en realidad presenta un relato original que no guarda relación con la novela de Genzaburō Yoshino. En otra época y bajo otro contexto sería una auténtica sorpresa ver a una producción japonesa coronarse entre las ficciones estadounidenses, pero teniendo en cuenta que este es un trabajo firmado bajo la leyenda de Hayao Miyazaki, todo cobra un cariz casi rutinario. El chico y la garza logró en la pasada edición de los Oscar batir a Spider-Man: Cruzando el multiverso, a Elemental del estudio del flexo, a la española Robot Dreams y además a la propia Netflix, la cual había conseguido colocar a Nimona entre las candidatas al Mejor largometraje de animación. No obstante ¿De qué trata esta historia que nos habla de la pérdida y del paso a la vida adulta? ¿Por qué algunos la sitúan como una de las mejores películas de la historia reciente del cine?

¿De qué trata El chico y la garza’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Mahito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en una neuva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo que le lleva a otro mundo».

Ghibli ya tenía de sobra el respeto de toda la comunidad cinéfila desde que mucho antes de que lo hiciese Pixar, el estudio comenzase a entender el formato del anime como un puente de narrativas familiar, donde todos los miembros de un hogar pudiesen sentir y emocionarse con una película. La clave de la marca nipona pasa pues por no sobrexplicar las cosas a la audiencia y a menudo, no llevando a cabo una gran diferenciación entre sus espectadores más experimentados y el público infantil. Aptitudes carentes en la mayor parte de las cintas que se estrenan en la actualidad, donde comúnmente se subraya todo en exceso y no queda nada para la imaginación.

El Oscar a El chico y la garza es el colofón final al currículum fílmico de Miyazaki. El de Tokio se llevó su primera estatuilla en 2003 gracias a El viaje de Chihiro. Después, obtuvo otras dos nominaciones por El castillo ambulante y El viento se levanta. No obstante y creyentes de que el autor no volvería seguramente a coronarse en la alfombra roja, la Academia le ofreció el Oscar honorífico en 2015. Así, tras llevarse ese mismo año el BAFTA y el Globo de Oro, Miyazaki volvió a conquistar Hollywood.

Una de las mejores películas de animación

La aventura más simbólica del director llegó a los cines japoneses sin tráiler, ni ningún tipo de promoción ni campaña de marketing. El nombre de Miyazaki es un tótem en el cine asiático por lo que desde la distribuidora Toho pensaron que no haría ninguna falta invertir en adelantos y anuncios. El regreso del cineasta era más que un reclamo para el público nipón, logrando más de 300 millones de dólares de recaudación mundial. Tal es la relevancia de Miyazaki en Occidente que para el doblaje de la versión norteamericana, El chico y la garza contó con actores de la talla de Robert Pattinson, Gemma Chan, Christian Bale, Mark Hamill, Florence Pugh, Willem Dafoe y Dave Bautista.

La crítica se rindió a la galardonada propuesta de anime, dentro de una trayectoria que fue posteriormente homenajeada con la Palma de Oro honorífica en el pasado Festival de Cine de Cannes. Un canto a la vida y sin duda, el trabajo más personal de Miyazaki hasta la fecha. A pesar de tener ya 83 años, trabaja en un nuevo largometraje y ha asegurado que podría estar contando historias hasta por lo menos, cumplir los 90 años. A la altura de otros genios de su patria como Akira Kurosawa o Yasujirō Ozu, Miyazaki lleva más de 30 años creando algunas de las mejores películas de animación no sólo del anime, sino de la historia del celuloide.

El chico y la garza aterrizará en Netflix el próximo 7 de octubre.