Fue la película más viral y su secuela ya está aquí: el tráiler te va a dejar sin habla

En el debate general cinéfilo año tras año, se cuestiona cuál es la mejor cinta de la historia del cine. Mientras que paralelamente a los términos relacionados con la calidad de las producciones, en Hollywood existe una carrera recaudatoria que funciona como un engranaje esencial para la supervivencia de la industria. Nos referimos cómo no a la lista de largometrajes más taquilleros del séptimo arte. Un listado de proyectos diversos que van variando en sus puestos intermedios y sólo en algunas ocasiones, afecta al podio original. Claro está, el primer tráiler de Avatar: Fuego y ceniza apunta a un cambio fundamental en los puestos más altos del top. Pero, ¿puede la nueva secuela de la película más viral del celuloide conquistar otra vez a millones de espectadores?

Lanzado en redes sociales hace apenas tres días, la primera aproximación en movimiento de la tercera parte de la saga lleva ya 15 millones de reproducciones en YouTube dentro de su canal oficial. No obstante, más allá de ese impacto sideral y de lo acostumbrados que nos tiene el director James Cameron a batir todos los récords estadísticos, el principal tema de conversación ha girado en torno al cambio sustancial en el tono de un relato hasta ahora, impregnado de maniqueísmos y rebosante de luz. Un viraje en el ecosistema de Pandora ya anunciado por el realizador canadiense antes de la publicación del primer adelanto promocional, cuando aseguró en una entrevista que el personaje de Lo’ak (Britain Dalton) sería más protagonista en esta ocasión que Sully (Sam Worthington), aparte de la variación clásica de «héroes y villanos» tan propia en la categoría comercial. «Quiero mostrar a los Na’vi desde otro ángulo porque hasta el momento sólo hemos visto su lado bueno», explicaba Cameron.

