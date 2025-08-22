Estrenos: la comedia invade la cartelera con ‘Agárralo como puedas’ y ‘Sin cobertura’

Entrando ya en la recta final de la cartelera estival y con septiembre a la vuelta de la esquina, las últimas novedades agrupan su llegada a las salas, dispuestas a intentar hacer algo de sombra a los grandes éxitos taquilleros del verano. Un calendario del que se esperaban mejores números, pero que ha tenido decepciones inesperadas a la altura de los paupérrimos resultados de F1: La película o el reboot Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Hoy, la comedia invade los principales nuevos estrenos. Desde el reboot alocado de Agárralo como puedas hasta el cine familiar patrio de Sin cobertura. A continuación, repasamos las principales historias que están disponibles desde ya en los patios de butacas de los cines españoles:

Los estrenos de la cartelera

‘Agárralo como puedas’

A pesar de representar la cúspide de la comedia absurda, La crítica internacional ha valorado muy positivamente el reinicio de Agárralo como puedas. Entre otras cosas, gracias al contraste temático para con la carrera de su nuevo protagonista, Liam Neeson. Akiva Schaffer (Chip y Chop: Los guardianes rescatadores) dirige y Seth MacFarlane (creador de Padre de familia) produce. Tras Neeson, la producción se ha rodeado de figuras como Pamela Anderson, Paul Walter Hauser y Danny Huston.

La trama se centra en el teniente Frank Drebin Jr., el hijo del personaje al que originalmente interpretó Leslie Nielsen, cuya misión consisten en resolver el asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Con el riesgo de que su unidad policial quede desmantelada, Frank contará con la ayuda de una escritora de crímenes para resolver el caso, llevándole a situaciones absurdas y explosivas.

‘Sin cobertura’

Con un tono menos bestia que el de Agárralo como puedas, la directora Mar Olid (Al otro barrio) nos brinda una apuesta familiar para casi despedir el periodo vacacional de agosto. Producida por Atresmedia, Sin Cobertura nos presenta a una familia atrapada en la Edad Media, después de que Rita, la más pequeña, conozca a una pitonisa que le concede el deseo de que desaparezcan los móviles. El grupo tendrá que colaborar si quiere sobrevivir a un pueblo feudal en plena reconquista.

‘El regreso de Ulises’

Un año antes de que Christopher Nolan nos regale su versión de la obra de Homero, Uberto Passolini adapta el regreso de Ulises a Ítaca tras 20 años de un viaje que culminó con el final de la guerra de Troya. El reparto está comandado por un transformado Ralph Fiennes y la ganadora del Oscar, Juliette Binoche.

‘Shadow force’

Thriller de acción protagonizado por Kerry Washington y Omar Sy, quienes interpretan a una pareja a la que una peligrosa organización ha puesto precio a sus cabezas.

‘Blue Sun Palace’

Nominada al Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes 2024, este drama romántico asiático nos pone en la piel de dos inmigrantes que atraviesan el duelo y la esperanza de encontrar a su familia en la comunidad china de Queens.

‘La coleccionista’

En un pueblo fronterizo del Reino del Duero, Fátima es una mujer que obsequia a los forasteros con diferentes objetos en su visita a la localidad. Lo que estos no saben es que esos regalos desencadenarán toda una serie de sucesos sobrenaturales completamente terroríficos.