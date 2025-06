Nuevo tráiler de ‘Agárralo como puedas’: Liam Neeson hereda el humor absurdo de Leslie Nielsen

Quedan prácticamente dos meses para que el humor más absurdo de Hollywood regrese a las pantallas. Sí, la industria quiere resucitar con un reboot (reinicio) a la saga de Agárralo como puedas. Pero como ya pudimos ver en su teaser y ahora en su primer tráiler, la propiedad intelectual de Paramount Pictures no va a escatimar en seguir siendo políticamente incorrecta con bromas disparatadas de Liam Neeson que interpreta al hijo del incompetente Frank Drebin, personaje al que durante tres películas dio vida el tristemente fallecido Leslie Nielsen. Pero, ¿de qué tratará realmente la historia? ¿cuándo llegará a los cines? ¿quién más aparece en el reparto? Sea como sea, parece evidente que en una cartelera estival repleta de blockbusters de superhéroes y títulos de acción, el nuevo trabajo de Akiva Schaffer será el gran reclamo humorístico de la taquilla veraniega.

En la nueva Agárralo como puedas, Neeson encarna al teniente Frank Drebin Jr., como bien se revela en un adelanto en el que aparece una imagen de Nielsen y este, se refiere a él como «papá». No obstante y por supuesto el actor de Venganza (2008) no estará sólo. Pues no es el único que convive en este hilarante ecosistema de bromas literales y equívocos descabellados. En el reinicio tendremos a Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu y Danny Huston. Walter Hauser ganó un Globo de oro al mejor actor secundario por la serie Encerrado con el diablo (2022), pero también ha mostrado sus dotes cómicas en ficciones virales de la talla de Cobra Kai (2018). Por otra parte y aunque todavía una amplia mayoría del público la conoce por su etapa de sex symbol en Los vigilantes de la playa (1989), Anderson demostró recientemente con The Last Showgirl (2024) ser capaz de despuntar en papeles dramáticos. Agárralo como puedas será otra oportunidad para lucirse en un registro paródico que le va como anillo al dedo.

Como ya hemos apuntado, la cinta está dirigida por Schaffer, quien ha coescrito el guion junto a Dan Gregor y Doug Mand, responsables de Chip y Chop: Los guardianes rescatadores. En el apartado ejecutivo producen Erica Huggins y Seth MacFarlane, creador de Padre de familia (1999) y director de Ted (2012).

Tráiler de ‘Agárralo como puedas’

Resulta tremendamente chocante ver al nominado al Oscar por La lista de Schindler (1993) en un papel humorístico, cuando su filmografía se ha caracterizado primordialmente por papeles dramáticos. De hecho, en los últimos tiempos la carrera del británico se ha caracterizado por encarnar a justicieros y hombres de acción y por eso, su elección casa a la perfección con este trabajo el cual parece del mismo modo, un tanto autoparódico.

El año pasado, el propio Neeson habló de esto en una entrevista con ComingSoon.com explicando que en realidad todavía necesitaba demostrar saber hacer comedia y que esta, era la película definitiva para ello:

«Estoy un poco nervioso. Un pequeño sketch de Stephen Colbert o Ricky Gervais, me parece bien porque es corto. Pero una película completa, ya veremos. Ya veremos. O terminará mi carrera o la llevará por otro camino. Sinceramente, no lo sé».

Todavía es demasiado pronto para saber si Agárralo como puedas será una gran comedia o un intento baldío de resurrección de la franquicia. Eso sí, el tráiler denota una gran comicidad por parte de la estrella. A fin de cuentas, Schaffer viene del mundo de la SNL (Saturday Night Live) y Nesson ya aseguró en la misma entrevista que se trataba de un «buen guion» con «momentos muy graciosos» que nos harán reír a carcajadas. Por su lado, Anderson reveló hace algunos meses que el equipo de SNL había estado lanzando nuevos chistes durante el rodaje y que Liam estaba «divertidísimo».

¿Cuándo se estrena en cines?

Agárralo como puedas llegará a los cines el próximo 22 de agosto, en un calendario alejado del complicado mes de estrenos de julio, donde aterrizarán Jurassic World: El renacer (2 de julio), Superman (11 de julio) y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (24 de julio).

El filme de Neeson se estrenará una semana después que otras apuestas cinematográficas como Nadie 2 o Materialistas, dentro del marco de un mes que también tendrá el renacer fílmico de Karate Kid: Legends y el terror sobrehumano de Weapons. ¿Podrá este humor otrora devolver la risa a los cines con cierta comercialidad y rentabilidad para el mercado de la exhibición?