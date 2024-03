Liam Neeson cree que es «demasiado viejo» para volver a interpretar a este icónico personaje

En la actualidad, su carrera se ha transformado sorprendentemente hacia el terreno de la acción, pero lo cierto es que desde su debut en los 80, la filmografía de Liam Neeson ha estado llena de diferentes géneros e historias comandadas por los mejores directores de cine de la historia. El británico ha trabajado para cineastas de la talla de Sam Raimi, Steven Spielberg, Kathryn Bigelow, Martin Scorsese, Ridley Scott, Christopher Nolan o Steve McQueen, pero como a todo intérprete, se le terminará recordando por sus más icónicos papeles. En su caso, tenemos el de Oskar Schindler, el justiciero/vengador Bryan Mills o el villano Ra’s Al Ghul en la última trilogía de Batman. Pero sin duda, el más querido por toda una potente comunidad de fans es el del maestro Jedi, Qui-Gon Jinn. Un papel para el que ya se siente “demasiado viejo”.

Neeson dio vida al rol en Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma, la cinta que supuso el regreso al mundo de George Lucas, más de 15 años después del estreno de El retorno del Jedi. La precuela fue uno de los primeros fenómenos de la taquilla que se recuerdan. Hoy en día, el “fenómeno evento” es algo muy ligado a la cultura de los estrenos gracias a las franquicias y a las grandes sagas, pero en realidad a principios de los 2000 esto era una tendencia bastante incipiente en la industria. La entrega supero los 1000 millones de dólares en la taquilla mundial, con un presupuesto de 115 millones de dólares, un presupuesto enorme para la época que dio claramente sus frutos. Al mismo tiempo, supuso una tendencia narrativa para las siguientes propiedades intelectuales. Después de esta trilogía de Lucas, el formato de la precuela se popularizó al finalizar las IP sus historias principales. Como podemos ver en casos como el de El hobbit o con Animales fantásticos, ambas cronológicamente antecesoras de El señor de los anillos y Harry Potter, respectivamente. Sin embargo, el actor descartó volver al personaje para una nueva precuela o algo parecido:

“Disfruté mucho estar con Ewan y George Lucas en La amenaza fantasma. ¡Lo filmamos hace 26 años! ¿Lo haría de nuevo? No lo creo. Demasiado viejo ¿sabes?”, le contaba Neeson al medio Screen Rant mientras promocionaba su última película, En tierra de santos y pecadores. La última vez que pudimos verle encarnar al maestro fue en un cameo al final de la serie Obi-Wan Kenobi, donde se nos contaba que tras la victoria del Imperio, este exiliado en Tattoine sería adiestrado nuevamente por su maestro, quien había logrado ser uno con la Fuerza. Neeson también dobló al personaje en la serie Star: Wars: Las crónicas Jedi, donde su propio hijo dobló a la versión joven de Qui-Gon Jinn.

Varios personajes han regresado a la franquicia

Como buena franquicia que ha vuelto varias veces a los cines y que engloba a varias generaciones de fans, en Star Wars hemos podido contemplar, el regreso de varios actores a sus icónicos papeles. Como por ejemplo, la vuelta de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en la serie homónima del personaje, la cual trajo también a Hayden Christensen, quien aparecería de nuevo en Ashoka.

Después de la primera trilogía, la última incorporación de nuevos personajes liderados por Rey (Daisy Ridley), también trajo la vuelta de Mark Hamill como Luke Skywalker, Harrison Ford como Han Solo y a Carrie Fisher como la princesa Leia. También volvió Billy Dee Williams como Lando Calrissian. No obstante, desde que a la última serie de cintas no le fuese tan bien a nivel de crítica realizada por la prensa especializada, desde Lucasfilme han estado bastante decididos en no volver a usar a sus roles clásicos para continuar la saga en una futura e hipotética nueva trilogía.

El futuro cinematográfico de Liam Neeson

A sus 71 años, Liam Neeson sigue trabajando en una buena cantidad de producciones. En las próximas semanas estrenará En tierra de Santos y pecadores y en 2024 tiene pendiente la llegada de películas como Thug o Cold Storage.

Todavía desconocemos quiénes serán los Jedi que aparecerán en la nueva temporada de la serie de animación, pero quizás esa sea la única forma en la que podamos ver a Neeson como el sabio Jedi. Recordemos que este falleció luchando con Darth Maul en la única película de la saga que protagonizó. Dejando a cargo a un joven Anakin Skywalker a manos de Obi-Wan. Y vosotros ¿Creéis que el personaje de Star Wars es el más icónico de su carrera?