Pamela Anderson ha reaparecido en la última edición de la Met Gala 2025 con un nuevo cambio de look. La musa de la belleza y estilo de los años 90 ha escogido este evento -uno de los más mediáticos del año- para mostrar su nuevo cabello y flequillo. Sabido es que el corte bob es uno de los más demandados por las celebrities en los últimos años. Sin embargo, la actriz ha optado por alejarse de las tendencias para lucir un corte recto con microflequillo, que se aleja mucho del corte que suelen llevar las mujeres que han superado la barrera de los 50 años.

El nuevo corte de pelo de Pamela Anderson, a examen

A partir de los 50 años, y debido a los cambios hormonales, las mujeres suelen apostar por cortes de pelo que favorecen al rostro. Debido a la caída del cabello, muchas optan por productos (como el colágeno o al aceite de argán) y peinados para crear volumen con cortes de pelo a capas o ondas. De hecho, uno de los favoritos es el corte bob a capas, que se adapta a cualquier tipo de rostro. También, uno de los cortes favoritos es el flequillo a ras de las cejas, que da un aspecto muy juvenil. Otro de los más frecuentes superada la quinta década de vida, como lo luce Jennifer Aniston, es el corte a la altura de los hombros.

Pamela Anderson en la alfombra roja de la Met Gala 2025. (FOTO: GTRES)

A pesar de las recomendaciones de los expertos en belleza o estilistas, Pamela Anderson ha decidido cortar por lo sano y llevar una melena muy poco frecuente entre las mujeres de su edad. Uno de los rasgos más característicos de la protagonista de Los Vigilantes de la Playa es su cabello platino. En la década de los 90 lució peinados texturizados o recogidos desordenados que causaron una gran revolución, que se siguen imitando a día de hoy y que potencian el volumen.

Al detalle, el radical cambio de pelo de Pamela Anderson. (FOTO: GTRES)

Tres décadas después, Anderson se ha hecho un corte de pelo radical que nada se asemeja con su anterior melena. La actriz y musa del destape ha reaparecido en la Met Gala con un corte de pelo de tipo bob con microflequillo pin up que nada tiene que ver con la s tendencias actuales (de hecho, para esconder las líneas de expresión, muchas mujeres a partir de los 50 optan por este corte a ras de las cejas). Aunque sigue manteniendo el platino de su cabello, Pamela ha decidido cortar por lo sano con una melena recta, por encima de los hombros y flequillo recto. Además, para esta ocasión en concreto (aunque es un beauty look que ha repetido en sus últimas apariciones), ha escogido un clean look con a penas productos de maquillaje como sombras o rímel, para acentuar las pestañas.