Trump, al inicio de su encuentro con Zelenski: «Tenemos los ingredientes de un acuerdo»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, se reúnen este domingo para discutir los puntos de un potencial acuerdo de paz para terminar con la guerra de Ucrania. «Tenemos los ingredientes de un acuerdo», ha dicho Trump a la llegada de su homólogo ucraniano a Mar-a-Lago, la residencia del líder republicano en Florida donde está teniendo lugar en encuentro.

Trump ha recibido a Zelenski en la entrada de su residencia de Florida, donde se han dirigido a la prensa antes de comenzar su cumbre. «Este acuerdo es bueno para Ucrania, bueno para todos, y muy importante. No hay nada más importante», ha dicho el líder republicano. Trump se ha mostrado muy confiado en que la paz en Ucrania está cerca, como ya ha asegurado en ocasiones previas.

El magnate se ha mostrado positivo con respecto al encuentro con el líder ucraniano, al que también ha elogiado. «Tenemos una gran reunión. Este hombre está trabajando muy duro y es muy valiente», ha asegurado Trump sobre Zelenski, al que hace sólo 10 meses abroncó en el Despacho Oval de la Casa Blanca por mostrarse reacio a un acuerdo con Vladímir Putin, presidente de Rusia.

Trump también ha hablado sobre el líder ruso, con el que mantuvo una conversación telefónica «muy productiva» este mismo domingo, antes de recibir a Zelenski, y ha asegurado que Putin se toma «en serio» alcanzar la paz. «Continuaremos las negociaciones con Putin. Es muy complicado, pero no tanto. «, ha dicho un Trump confiado en su capacidad persuasiva. Y al ser preguntado sobre los plazos para avanzar con el acuerdo, ha dicho que no tiene «fecha límite» para la paz: «Mi fecha límite es acabar con la guerra».

El encuentro de este domingo entre los líderes de Ucrania y Estados Unidos se centrará en discutir los puntos de un acuerdo elaborado por Kiev junto a los países de la Unión Europea. Algunos de los detalles de este documento incluyen las garantías de seguridad para Ucrania que tanto ha insistido en pedir Zelenski, entre ellas la entrada en la UE a medio plazo. «Esperamos que este acuerdo traiga la paz lo antes posible», ha dicho el presidente ucraniano ante la prensa.

Trump también ha dirigido elogios hacia las personas que han trabajado en el inicio de acuerdo y a la UE. «Habrá un acuerdo de seguridad y será fuerte. Las naciones europeas lo han hecho muy bien», ha dicho el magnate. En la misma línea, el presidente de Estados Unidos ha garantizado que el acuerdo «también tendrá un gran beneficio económico para Ucrania».