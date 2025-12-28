El 2025 del cine español: éstas son las 5 películas imprescindibles del año cinematográfico

A pocas horas de terminar el calendario cinematográfico, toca pasar lista a lo mejor del audiovisual patrio que ha pasado por las salas en los últimos 12 meses. Por eso, en estos días florecen las listas en las que por supuesto, se mencionan producciones internacionales de la talla de Una batalla tras otra, Bugonia o Frankenstein. Pero ¿qué hay de la industria nacional? A continuación, aprovechando la recta final del 2025, repasamos las 5 mejores películas que nos ha dejado el cine español. Reflejo de su propia variedad narrativa, todas son diferentes e increíbles en su forma de plasmar sus historias. No te las puedes perder:

2025: las 5 mejores películas del cine español

5-‘Sirat’

Resulta imposible realizar una retrospectiva del 2025 de nuestro cine, sin mencionar a Sirat como una de las películas referenciales dentro del audiovisual español. Premio del Jurado en Cannes (Ex Aequo con Sound of Falling), mejor película en el Festival de Chicago y nueve nominaciones en el los Premios del Cine Europeo demuestran que el título de Óliver Laxe es uno de los filmes más relevantes del panorama actual. Como añadido, podría terminar como nominada en la categoría de mejor película internacional en los próximos Oscar. Un padre y un hijo vagan por las raves del desierto marroquí buscando su hija y a su hermana, respectivamente.

Reparto: Sergi López, Bruno Níñez, Jake Oukid, Stefania Gadda, Richard Bellamyun, Tonin Javier y Joshua Liam Henderson

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

4-‘Romería’

Tercer película de Carla Simón que cierra la trilogía sobre la memoria familiar, tras Verano 1993 y Alcarràs. Estuvo nominada a la Palma de Oro de Cannes y cuenta con seis nominaciones en los Premios Feroz. Un drama familia en el que Marina, la protagonista, viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico. El cual murió de sida, al igual que su madre, cuando era sólo una niña.

Reparto:Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Celine Tyll, Miryam Gallego, Janet Novás y José Ángel Egido, entre otros

¿Dónde está disponible? Llegará en pocos días al mercado de vídeo y alquiler bajo demanda

3-‘Mi amiga Eva’

El 2025 nos ha dejado una buena cantidad de grandes dramas dentro del cine español, pero por suerte Mi amiga Eva es el rayo de luz que necesitaban los espectadores españoles. La comedia romántica de Cesc Gay nos pone en la piel de una mujer de mediana edad que tras un viaje de negocios a Roma, descubre que necesita volver a enamorarse.

Reparto: Nora Navas, Rodrigo de la Serna, Juan Diego Botto, Àgata Roca, Francesco Carril, Fernanda Orazi, Marián Álvarez y Miki Esparbé, entre otros

¿Dónde está disponible? Todavía no ha llegado al streaming, aunque se espera un estreno a principios de año en Movistar Plus

2-‘Sorda’

Se llevó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y todo apunta a que hará historia en términos inclusivos en los próximos premios Goya, gracias a su actriz protagonista, Miriam Garlo. La intérprete-al igual que su personaje-es sorda, encarnando a una madre primeriza que se enfrenta a las dificultades de un mundo que no la entiende. La llegada de la pequeña comienza una crisis con su pareja.

Reparto: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta y Joaquín Notario

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

1-‘Los domingos’

El 2025 nos ha traído un fenómeno de crítica y público maravilloso para el cine español, como es Los domingos. Lo más probable es que el tercer largometraje como cineasta de Alauda Ruiz de Azúa termine arrasando en los Goya de 2026. La trama se centra en la decisión de una joven de 17 años con una fuerte convicción católica. Tanto como para plantearse una decisión tan radical como singular: iniciarse como monja de clausura.