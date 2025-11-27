Lista completa de los nominados a los Premios Feroz 2026
'Los domingos', 'Más palomas' o 'Sirat', entre las películas nominadas
La organización de los próximos Premios Feroz ha dado a conocer la lista completa de nominaciones en cine y series, en un acto celebrado en la Casa Consistorial de Pontevedra y organizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Los encargados de dar la noticia fueron los actores Manu Ríos y Milena Smit en un año vibrante para la producción española, con apuestas arriesgadas, diversidad de tonos y una fuerte presencia femenina en dirección e interpretación.
El próximo sábado 24 de enero tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premios Feroz, que se celebrará por segundo año consecutivo en el Pazo da Cultura de Pontevedra con Petra Martínez, Arturo Durán Morris, Samantha Hudson y Elisabet Casanovas como cuarteto de presentadores.
Premio Feroz: Mejor película dramática
- Los domingos
- Maspalomas
- Romería
- Sirat
- Sorda
Premio Feroz: Mejor película de comedia
- La cena
- Decorado
- Mi amiga Eva
- Rondallas
- Wolfgang
Premio Feroz: Mejor dirección (CINE)
- Jose Maria Goenaga y Aitor Garaño por Maspalomas
- Oliver Laxe por Sirat
- Eva Libertad por Sorda
- Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos
- Carla Simón por Romería
Premio Feroz: Mejor actriz protagonista de película
- Ángela Cervantes por La furia
- Miriam Garlo por Sorda
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Blanca Soroa por Los domingos
Premio Feroz: Mejor actor protagonista de película
- Mario Casas por Muy lejos
- Álvaro Cervantes por Sorda
- Sergi López por Sirat
- Jose Ramon Soroiz por Maspalomas
- Alberto San Juan por La cena
Premio Feroz: Mejor actriz de reparto de película
- Nagore Aranburu por Los domingos
- Iraia Elias por Un fantasma en la batalla
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
- Elvira Mínguez por La cena
Premio Feroz: Mejor actor de reparto de película
- Asier Etxeandia por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- Joaquín Núñez por Los tigres
- Miguel Rellán por El cautivo
- Cándido Uranga por Maspalomas
Premio Feroz: Mejor guion de película
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- José Mari Goenaga por Maspalomas
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe y Santiago Fillol por Sirat
- Eva Libertad por Sorda
Premio Feroz: Mejor música original
- Alejandro Amenábar por El cautivo
- Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por Daniela forever
- Aránzazu Calleja por Maspalomas
- Ernest Pipó por Romería
- Kangding Ray por Sirat
Premio Feroz: Mejor tráiler
- Alberto de Toro por La cena
- Aitor Tapia y Manel Barriere por Los domingos
- Miguel Ángel Trudu por Romería
- Aitor Tapia por Sirat
Premio Feroz: Mejor cartel
- Jimena Merino, Álvaro León, Luis León y David Herranz por Los domingos
- Dan Petris y Jaume Caldés por Muy lejos
- José Antonio Peña y Quim Vives por Romería
- Daniel Requena, Alba Vence y Quim Vives por Sirat
- Ana Dominguez y Rafa Castañer por Tardes de soledad
Premio Feroz: Mejor serie dramática
- Anatomía de un instante
- La canción
- Pubertat
- La ruta vol. 2: Ibiza
- Yakarta
Premio Feroz: Mejor serie de comedia
- Animal
- Furia
- Poquita fe
- La suerte: una serie de casualidades
- Superestar
- La vida breve
Premio Feroz: Mejor actriz protagonista de serie
- Anna Castillo por Su majestad
- Ingrid García-Jonsson por Superestar
- Esperanza Pedreño por Poquita fe
- Candela Peña por Furia
- Carla Quílez por Yakarta
- Carolina Yuste por La Canción
Premio Feroz: Mejor actor protagonista de serie
- Javier Cámara por Yakarta
- Raúl Cimas por Poquita fe
- Ricardo Gómez por La suerte: una serie de casulidades
- Álvaro Morte por Anatomía de un instante
- Luis Zahera por Animal
Premio Feroz: Mejor actriz de reparto de serie
- Julia de Castro por Poquita fe
- María Jesús Hoyos por Poquita fe
- Rocío Ibáñez por Superestar
- Natalia de Molina por Superestar
- Betsy Túrnez por Pubertat
- Leonor Watling por La vida breve
Premio Feroz: Mejor actor de reparto de serie
- Carlos Bernardino por La suerte: una serie de casualidades
- Eduard Fernández por Anatomía de un instante
- David Lorente por Yakarta
- Secun de la Rosa por Superestar
- Manolo Solo por Anatomía de un instante
Premio Feroz: Mejor guion de serie
- Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por ‘Anatomía de un instante’
- Félix Sabroso, Juan Flahn por Furia
- Juan Maidagan, Pepón Montero por Poquita fe
- Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda por Superestar
- Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro por Yakarta
Premios Feroz Arrebato de ficción y no ficción
Además de estos, los Premios Feroz anunciaron en la vista la lista de las 15 películas y series preseleccionadas para el Premio Feroz Arrebato de Ficción y de No Ficción, pero no será hasta mediados de diciembre cuando se conozcan finalmente los cinco títulos nominados a estas dos categorías.
Premio Feroz Arrebato de Ficción
Las 15 películas y series preseleccionadas son:
- Aro berria, de Irati Gorostidi Agirretxe
- Balearic, de Ion de Sosa
- Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe
- Decorado, de Alberto Vázquez
- El cielo de los animales, de Santi Amodeo
- Emergency Exit, de Lluís Miñarro
- Estrany riu, de Jaime Claret Muxart
- Gaua, de Paul Urkijo Alijo
- Jone, batzuetan, de Sara Fantova Barrena
- Los Tortuga, de Belén Funes
- Silencio, de Eduardo Casanova
- Sirat, de Oliver Laxe
- Superestar, de Nacho Vigalondo
- Tras el verano, de Yolanda Centeno
- Una ballena, de Pablo Hernando Esquisabel
Premio Feroz Arrebato de No Ficción
Las 15 películas y series preseleccionadas son:
- A nuestros amigos, de Adrián Orr
- Atín Aya. Retrato del silencio, de Hugo Cabezas y Alejandro Toro
- Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian
- El último arrebato, de Marta Medina y Enrique López Lavigne
- Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos
- Erreplika, de Pello Gutiérrez Peñalba
- Fandango, de Remedios Málvarez y Arturo Andújar
- Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño González
- Hija del volcán, de Jenifer de la Rosa Martín
- La marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto
- Madrid, Ext., de Juan Cavestany
- Pendaripen, de Alfonso Sánchez
- Quién vio los templos caer, de Lucía Selva
- Tardes de soledad, de Albert Serra
Un hombre libre, de Laura Hojman