‘El Hormiguero’: Sebastián Yatra da detalles de las sensuales escenas con Milena Smit (‘La chica de nieve’)

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. El programa recibió este martes la visita de uno de los artistas del momento, Sebastián Yatra, que acudió para presentar su nuevo single, titulado Una Noche sin Pensar, publicado hace apenas un mes.

«Con Una noche sin pensar comienzo a contar un nuevo capítulo de mi vida y de mi carrera, porque al final como compositor creo que voy contando en canciones en qué etapa estoy desde una perspectiva distinta. Y ahora estoy muy feliz escribiendo cómo veo el mundo en este momento», expresó el artista.

Muy emocionado de pisar otra vez el plató de El Hormiguero, y de la gran acogida que está teniendo su nuevo single en España, un país donde se siente cómo en casa, Sebastián Yatra también habló anunció nueva gira por nuestro país, que comenzará en junio en Madrid.

El videoclip de Una noche sin pensar está protagonizado por el propio Sebastián Yatra y por la actriz española Milena Smit, y durante la entrevista en El Hormiguero, el artista se deshizo en elogios hacia ella. «Es increíble, no sabes lo bonito que fue trabajar con ella», expresó.

«Desde que la vi en Madres paralelas de Pedro Almodóvar me fascinó y pensé que algún día me encantaría hacer un videoclip con ella. Le escribí un mensaje directo por Instagram, quedamos para tomar un café ese mismo día, le enseñé la canción, le conté qué idea tenía y ella me dijo que quería hacerlo. Y para mí ha sido una de las experiencias más bonitas porque es una chica con mucha luz», añadió.

Sebastián Yatra también dio algunos detalles del rodaje del videoclip: «Nos bañamos desnudos en el mar, porque la canción dice ‘y perdonarnos desnudos en el mar’, y estábamos congelados porque estábamos en Valencia, todavía era invierno y hacía mucho frío», recordó el artista.