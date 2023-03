Bárbara Rey, en ‘El Hormiguero’: “Ángel Cristo me llegó a disparar con un revólver”

El Hormiguero regresó una noche más a Antena 3. Tras la visita de Edurne, programa recibió este martes 7 de marzo la visita de Bárbara Rey, que acudió para presentar Una vida bárbara, la docuserie sobre su vida que próximamente llegará a Antena 3.

Convertida en una de las estrellas de Atresmedia gracias a la serie Cristo y Rey, protagonizada por Belén Cuesta y Jaime Lorente, Bárbara Rey destacó que gracias a la serie «he llegado a perdonar a Ángel Cristo. En la vida hay que hacerlo porque si no, no eres feliz».

Pablo Motos quiso saber detalles sobre el matrimonio de la murciana con Ángel Cristo. «Me conquistó porque era un encantador de serpientes del que me fui enamorando porque me sentí totalmente querida. Luego descubrí que era una persona con carácter fuerte y violento», recordó.

Bárbara Rey nos presenta «Una vida Bárbara», la docuserie sobre su vida que pronto veremos en televisión #BárbaraReyEH pic.twitter.com/G7PMaPiHHO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 7, 2023

Durante la entrevista, Bárbara Rey recordó que «La primera paliza me la dio porque le conté que había visto a Paquirri en el aeropuerto». Y confesó que: «Me maltrató durante todo el tiempo que estuvimos casados, incluso hasta después de separarnos porque vivíamos juntos un año después del divorcio».

La vedette también recordó uno de los episodios más turbulentos con el domador, cuando después de una fuerte discusión, intentó dispararla: «Ángel me llegó a disparar con un revólver del 38 con seis balas de acero con punta fina».

«Él estaba sentado en la cama mirándome y yo de pie, escuché el seguro del arma y me metí en el vestidor mientras escuchaba como el disparo se clavaba en la cómoda de la habitación», explicó, recordando que «cuando nos separamos, mi hijos nunca habían visto algo bonito entre sus padres, solo gritos.