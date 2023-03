‘El Hormiguero’: el importante consejo de Edurne a Blanca Paloma para ‘Eurovisión’

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Edurne. La artista acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, titulado Fresas & Champán, canción que vio la luz el pasado viernes 3 de marzo y que formará parte de su próximo álbum de estudio.

Edurne comenzó la entrevista explicando cómo es su vida entre Madrid y Mánchester, junto a su hija y David de Gea. «Para mí ya era un caos ser yo sola la que viajaba de Madrid a Mánchester porque no podía estar todo el día con las cosas para un lado y para otro», explicaba.

«Entonces, ¿cuál fue la mejor opción? Tener cosas tanto en Madrid como en Mánchester, pero no cosas repetidas, y siempre pasaba que necesitaba lo que estaba en el otro sitio. Ahora con la niña es parecido, pero no le puedo dejar la ropa allí porque cuando volvemos ya no le vale, porque crece muy rápido», añadió la artista.

En cuanto a su nuevo single, Fresas & Champán, Edurne explicó que: «Me apetecía hacer un tema de buen rollo, de quererse a uno mismo, de ver el lado positivo de las cosas… y que también me recordara a mis inicios, más ‘dosmilero’».

La artista representó a España en Eurovisión en el año 2015 con Amanecer y Pablo Motos le preguntó qué consejo le daría a Blanca Paloma. «No quiero generalizar porque parece que todo lo que se mueve alrededor de Eurovisión es malo y no es verdad», señaló Edurne.

«Es uno de los eventos más increíbles que hay musicalmente hablando. Pero es verdad que la gente va a criticar todo, porque una vez que hay una persona que representa a España la gente critica todo. Mi consejo es que haga lo que ella quiera hacer, que defienda la canción como lo hace y que se olvide del resto, que lo dé todo porque seguro que hace una actuación espectacular», exclamó la cantante.