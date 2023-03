‘El Hormiguero’: Paco León desvela qué consejo le dio Nicolas Cage

El Hormiguero cerró la semana con la visita de Paco León y Ernesto Alterio. Ambos actores acudieron este jueves 2 de marzo al programa de Antena 3, para presentar su nueva película, bajo el título de Mari(dos), que llegará a los cines el próximo 10 de marzo.

«Me gusta disfrutar del amor entre artistas. Cundo admiras a un artista y, de repente, él te admira a ti, hay una correspondencia de amor que me parece muy guay», señalaba Paco León, mientras su compañero lanzaba una reivindicación de por qué habría que acudir al cine para ver esta película.

«En el cine es donde realmente una película se siente en toda su dimensión. La experiencia es mucha más profunda, no hay nadie que te distraiga y compartes experiencia con otros seres humanos que están vibrando a la vez que tú, esa energía te va a alimentar y va a hacer que la experiencia sea mucho más profunda y quede más dentro. Hay que ver las películas en el cine», expresó Ernesto Alterio.

Paco León aprovechó el momento para romper una lanza en favor del cine español. «Todas las películas no deberían de costar lo mismo porque ‘Batman’ o ‘Avatar’, que han costado tantísimo dinero, cuestan lo mismo que una que ha costado la décima parte o menos. ¿No puede ser la nuestra más barata porque ha costado menos? Pues lo pregunté y por lo visto no. En Francia, sin embargo, hay precios que protegen al cine francés», expresó.

El actor compartió rodaje con Nicolas Cage recientemente y la estrella de Hollywood le dio una curiosa recomendación. Además, Paco León expresó que: «Miento muy bien porque era una peli de acción rodada en inglés y yo no sé inglés ni sé conducir. Tuve que fingir. Dio el pego y me lo pasé muy bien».

«Nicolas Cage me dio un consejo muy guay. Yo disparaba, no estaba acostumbrado a disparar en acción y me daba miedo, cerraba los ojos. Esto queda muy raro, pero no lo puedo evitar, es una cosa refleja y me saltaban los casquillos ardiendo. Entonces me dijo ‘tienes que cerrar el ojo ya de antemano. Tú tienes el ojo cerrado y entonces ya no se te cierra», explicaba.