‘El Hormiguero’: Miguel Bosé desvela el motivo real de su problema en la voz

El pasado miércoles 1 de marzo, y tras la visita de Karol G, El Hormiguero volvió a aterrizar en la parrilla televisiva española para presentar a los espectadores los nuevos invitados de la noche. Un encuentro donde el cantante Miguel Bosé y el actor José Pastor se convirtieron en los grandes protagonistas.

El artista de 66 años acudió al programa de Pablo Motos para presentar la serie sobre su vida que se estrena el próximo viernes 3 de marzo. Una entrevista donde abordó temas como su caída en las drogas, su relación con sus padres e incluso el serio problema que tuvo en la voz y que califica como «una tortura».

La historia detrás de la pérdida de voz de Miguel Bosé #BoséPastorEH pic.twitter.com/NHafcdsoNy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

«Viene de un accidente terrible de coche que tuve en el 99… Me operan durante siete horas, me ponen 14 tornillos, estaba destrozado…», ha empezado contando. Sin embargo, fue en ese momento cuando un médico le comentó que había visto algo «que no le gustaba nada».

«Me dijo no te lo puedo contar y quiero consultar a un especialista. En ese momento piensas en lo peor, a los dos días viene con dos tipos y me dijo que en efecto sus sospechas están fundadas y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así. Me dijo ‘estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz, hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita’», explicó ante la atenta mirada de Pablo Motos.

«Me contó que el problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos, ¡todo! Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años», declaró. Una delicada situación por la que recorrió medio mundo en busca de la ayuda de algún especialista.

«Me habían dicho que era emocional, que era de pulmón, que era reflujo, lo probé todo y viajé por todo el mundo visitando a los mejores médicos de Milán, Londres, Madrid, México, Nueva York… 8 años viajando con una miseria en el alma tremenda porque había perdido la herramienta», admitió al recordar aquellos días.

«Yo ya le pedía a dios que si no podía cantar no cantaba pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cual es el timbre de la voz de su padre, para poder comunicarme», ha confesado. Asimismo, el cantante ha explicado en El Hormiguero que en la actualidad se está preparando al 100% para volver más pronto que tarde a los escenarios.

«Ahora todas las mañanas entreno la espalda y luego voy a foniatra. Por fin vuelve la actividad. Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he ‘tragado’ la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades. Me han dado un año de recuperación de espalda y voz y para el año que viene, en septiembre u octubre, arranco gira», concluyó.