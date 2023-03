‘El Hormiguero’: Karol G se sincera sobre la historia que hay detrás de su canción con Shakira

El Hormiguero regresó una noche más a Antena 3. El programa continuó la semana con la visita de Karol G, que acudió este martes 28 de febrero por primera vez al programa, para presentar su nuevo álbum de estudio, titulado Mañana Será Bonito.

El nuevo disco de la artista colombiana vio la luz el pasado viernes. Un álbum en el que llevaba trabajando mucho tiempo y que incluye colaboraciones con dos de los artistas españoles del momento: Bad Gyal y Quevedo, así como el mundialmente conocido TQG junto a Shakira.

Hace 4 días @karolg lanzó su nuevo disco “Mañana será bonito” con ¡17 canciones de 70! #KarolGEH pic.twitter.com/43oglntRV9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2023

En su entrevista con Pablo Motos, el presentador de Antena 3 le hizo la pregunta del millón y le preguntó cómo surgió su nueva colaboración con Shakira. «Cuéntame la historia que hay detrás de esa canción», le pidió el comunicador. «Hace mucho tiempo que yo ya la había buscado. En junio me envió un tema, pero no me sentí conectada, sentía que la canción era increíble, pero no sabía cómo podría hacer yo que brillará más», comenzó explicando Karol G.

«Esta canción nació el mismo día que salió Mamiii con Becky G, la escribí ese día, pero decidí que iba a ser una canción solo para mí, como algo personal», agregó. Unas declaraciones donde confesó el por qué cambió de opinión. «Después me di cuenta por lo que estaba pasando Shakira y la canción volvió a tener sentido, la llamé, le mostré la canción y me dijo que sentía mucho la letra, incluso me pidió entrar en la primera parte», afirmó la artista.

.@karolg explica cómo surgió “TQG”, su canción con @shakira que lleva más de 70 millones de visualizaciones #KarolGEH pic.twitter.com/ttCc0fZxZJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2023

Pero, al parecer la intérprete de Hips Don’t Lie le pidió un pequeño favor. «Me dijo que esperáramos a sacarla porque tenía la colaboración con Bizarrap en diciembre. La hemos publicado porque ella me dijo que con TQG cerraba un ciclo de su vida», admitió.

Eso sí, respecto a los rumores que han circulado sobre los destinatarios del tema, los cuales han señalado a las exparejas de las artistas, Karol G lo tuvo claro. «Shakira me contó que se sintió muy identificada con el tema, pero es solo una canción, no va dirigida a nadie en particular, los artistas hacemos eso, vivimos cosas y las contamos en canciones», concluyó la colombiana para acabar con las especulaciones.