Cuatro de cada 10 residentes en Baleares han nacido en el extranjero

La población residente en Baleares nacida en el extranjero ha crecido en julio un 3,42% en comparación con el año anterior, el triple que los nacidos en España, que prácticamente no ha variado y crece por debajo del 1%. En concreto, Baleares ha alcanzado en el séptimo mes del año los 1,25 millones de habitantes, de los cuales 891.890 son nacidos en España y 359.196 en el extranjero.

Así se desprende de los datos provisionales de las cifras de población a 1 de julio de 2025 publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Según estos datos, la población total de Baleares ha experimentado un crecimiento del 0,42% en el segundo trimestre del año en comparación con el primero –el tercer crecimiento del país– hasta alcanzar los 1,25 millones de habitantes. En comparación con julio de 2024 la población del archipiélago ha aumentado un 1,01%.

Del total de residentes en Baleares 627.229 son mujeres (50,13%) y 623.857 son hombres (49,87%). En comparación con julio de 2024 la población del archipiélago ha aumentado un 1,01%.

Por su parte, de los más de 1,25 millones de habitantes de Baleares 268.212 tienen nacionalidad extranjera, que crecen un 1,84% en un año, y 982.874 tienen nacionalidad española (+0,79%).

Igualmente, crecen un 0,07% los habitantes de Baleares nacidos en algún lugar de España (891.890) y un 3,42% los nacidos en el extranjero (359.196).

Baleares registró el pasado 30 de mayo la presencia de 1.816.629 personas, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 1,27% y romper un nuevo récord de presión humana para el quinto mes del año, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

De hecho, en todo el mes la cifra no bajó de las 1.637.427 personas del día 6 y la media se situó en 1.702.028 personas, un 0,88% menos que mayo de 2024.

La cifra máxima registrada el 30 de mayo representa un 1,27% más que el máximo número de personas contabilizadas el mismo mes de al año pasado, con 22.831 personas más.

Por islas, en mayo de 2025, en el día de mayor presión humana en Mallorca se alcanzaron las 1.360.551 personas; en Menorca, 161.659 personas; en Ibiza, 276.185 personas, y en Formentera, 22.317 personas.