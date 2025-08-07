‘Miércoles’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Netflix?

Dicen que lo mejor tarda en llegar, y vaya si los fans de Miércoles han tenido que esperar para ver la segunda temporada de la serie. Se convirtió en la ficción de habla inglesa más vista del 2022. Y es que, conquistó a audiencias de todas las edades, en sus primeros 91 días sumó más de 250 millones de visualizaciones, superando las 1.000 millones de horas vistas y posicionándose el Top 1 en series de Netflix en más de 90 países. Además, y por si fuera poco, en redes sociales se realizaron miles de bailes virales al ritmo del tema Bloody Mary, canción de Lady Gaga. Por ello, no es de extrañar que las emociones por ver los nuevos capítulos sean mayúsculas.

Pues, aunque no estamos en época de Halloween, las ganas de los fans por ver lo que le deparará a la protagonista de la familia Addams son demasiadas. Pero, afortunadamente, la espera ha concluido. Este pasado miércoles, 6 de agosto, la serie aterrizó en Netflix junto a sus nuevos capítulos. La primera parte de la temporada que todo el mundo estaba esperando. Y es que, Tim Burton y su gótico y oscuro universo han conquistado a todos por completo. Todo ello sumado a la participación de Jenna Ortega, la gran actriz protagonista. Pero, ¿de qué tratará esta segunda temporada? ¿Cuántos capítulos han sido emitidos? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

La segunda temporada de Miércoles ha llegado a Netflix con tintes mucho más oscuros y macabros. Dentro de este escenario, los suscriptores tendrán la oportunidad de ver como Miércoles Addams se enfrentará a nuevos misterios que pondrán en riesgo su entorno y el de sus seres queridos.

Y es que, según han informado desde su sinopsis, se presenta una «bomba de tiempo» que alterará el equilibrio de la Academia Nevermore. Nuevos enemigos, problemas familiares y viejos personajes serán los que den forma a esta nueva tanda de capítulos. Pero, eso no será todo. Pues, tal y como se ha informado, se han realizado una serie de fichajes estrella.

La mismísima Lady Gaga no ha querido perderse la segunda temporada de Miércoles y ha aceptado encantada el formar parte del elenco. Además, junto a ella podremos ver rostros conocidos como Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordoñez. Todo ello sumado a la interpretación de artistas como Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Haley Joel Osment y Christopher Lloyd.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de ‘Miércoles’?

La segunda temporada de Miércoles ya se encuentra en Netflix a disposición de los suscriptores. Eso sí, solamente se puede ver la primera parte. De esta manera, hay 4 capítulos inéditos de la ficción. Una serie de entregas que presentan una duración de una hora.

Eso sí, la temporada no acabará ahí. El próximo 3 de septiembre, la serie regresará nuevamente y lo hará con más entregas. Por lo tanto, los cuatro episodios restantes llegarán en menos de un mes. Las últimas entregas que podrán el broche de oro a este lanzamiento. Pero, ¿será de manera definitiva o habrá temporada 3? Muy pronto lo descubriremos.