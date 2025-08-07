Laura Pamplona se pronuncia sobre el ictus que sufrió José Luis Gil: «Es muy triste que pase por eso»

José Luis Gil es uno de los actores más consolidados y queridos de nuestro país, eso no es ningún secreto. A lo largo de su carrera profesional, el actor ha logrado hacerse un hueco en la industria interpretativa con sus personajes en la ficción. De hecho, si hablamos de producciones que marcaron a todos, Aquí no hay quien viva y La que se avecina encabezan la lista. Pero, la conmoción nacional llegó el pasado 2021. ¿El motivo? El actor había sufrido un ictus y se vio en la obligación de abandonar su carrera interpretativa para centrarse en su salud y en su recuperación. Desde entonces han pasado cuatro años, pero no ha habido ni un solo día en que sus compañeros de profesión o sus fans no se hayan acordado de él. Una situación que ha quedado clara con la visita de Laura Pamplona a Y ahora Sonsoles.

La artista alicantina ha acudido al programa de Antena 3 para hablar de su carrera profesional y de sus próximos proyectos. Pero, en esta pequeña charla con Pepa Romero -que sustituye a Sonsoles Ónega en verano- también ha querido hablar de su querido compañero José Luis Gil. «Fue terrible. Yo sé de su estado de salud por mis compañeros y por Alberto y Laura (productores de La que se avecina), con los que hablé en su momento cuando ocurrió. Yo con José Luis no he hablado. Es muy triste. Lo bueno es que se va recuperando y que la vida continúa. Es muy triste que un compañero con el que has compartido tantas horas y tantas cosas pase por esto», comenzó diciendo la actriz.

A lo largo de la entrevista, Laura Pamplona no pudo evitar acordarse de sus años dorados en Aquí no hay quien viva. Y es que, la ficción española se consagró como una de las más vistas de la parrilla televisiva desde el 2003 hasta el 2006. «Recuerdo la etapa de Aquí no hay quien viva con mucho cariño y también guardo muchos amigos de esa etapa. Fue muy bonito y divertido estar ahí», comentó.

Laura Pamplona, sobre ‘Aquí no hay quien viva’: «Era bastante fuerte la manera de grabar que teníamos»

En la trama, Gil dio vida al personaje de Juan Cuesta, uno de los indispensables en la historia. Todo ello mientras ella se puso bajo la piel de Alicia Sanz. Y es que, aunque no estuvo presente en todas las temporadas de la serie, el tiempo vivido le bastó para guardar la ficción en un importante lugar de su corazón. Eso sí, estar en una producción de éxito nacional tiene también su lado malo.

Laura Pamplona ha confesado que las jornadas de grabación en Aquí no hay quien viva eran extenuantes. «No lo voy a negar, era bastante fuerte la manera de grabar que teníamos. Estábamos muchísimas horas», comentó en el programa. Una época de su vida que la ayudó a crecer de manera profesional y donde conoció a algunas de las amistades más bonitas.